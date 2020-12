Koronavírus

Dél-Anglia jelentős térségei kerülnek a legmagasabb járványkészültség hatálya alá

Az intézkedés alapján az érintett térségekben be kell zárniuk a múzeumoknak, a turistalátványosságoknak, a zárt terű szórakozóhelyeknek, a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek. 2020.12.17 17:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dél-Anglia újabb kiterjedt térségei kerülnek a hétvégétől a koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott háromfokozatú készenléti rendszer legmagasabb szintjének hatálya alá - jelentette be csütörtökön Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.



Londonban és a vele határos keleti, illetve északkeleti térségekben már szerda óta a hármas készenléti fokozatban van érvényben.



Hancock az alsóház képviselőinek tartott csütörtöki ismertetésében közölte: szombaton nulla óra után egy perccel a brit főváros közelében fekvő Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire és Hertfordshire megyék egész területén, valamint Surrey, East Sussex, Cambridgeshire és Hampshire megyék egyes térségeiben szintén a legmagasabb, harmadik készenléti fokozat lép életbe.



Az intézkedés alapján az érintett térségekben be kell zárniuk a múzeumoknak, a turistalátványosságoknak, a zárt terű szórakozóhelyeknek, a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek, bár az utóbbiak elvitelre és házhozszállításra felvehetnek ételrendelést.



Emellett a nem egy háztartásban élők zárt terekben nem tarthatnak összejöveteleket, és a szabadtéri helyszíneken is csak hat, nem egy fedél alatt lakó ember tartózkodhat egymás társaságában.



A stadionokban rendezett sporteseményeket csak közönség nélkül lehet megtartani.



A kormány azt kéri a legmagasabb készültségi szint hatálya alá sorolt területek lakóitól, hogy lehetőleg ne hagyják el azokat a térségeket, amelyekre az intézkedés vonatkozik, és ezekbe a térségekbe a máshol élők ne utazzanak be.



A boltok - köztük a nem alapvető árucikkeket forgalmazó üzletek -, a fodrászatok, az edzőtermek ugyanakkor nyitva maradhatnak.



A brit kormány járványügyi korlátozó intézkedései rendszerint csak Angliára terjednek ki, mert az egészségügyi szabályozás az Egyesült Királyság többi országában - Skóciában, Walesben és Észak-Írországban - a helyi kormányok hatáskörébe tartozik.



Az 56 milliós Angliában él ugyanakkor az Egyesült Királyság lakosságának 85 százaléka.



A csütörtökön ismertetett, szombaton érvénybe lépő intézkedés nyomán 38 millió ember - Anglia lakosságának 68 százaléka - él majd olyan térségekben, amelyekre a legmagasabb szintű járványkészültségi előírások érvényesek.



Matt Hancock csütörtöki alsóházi felszólalásában elmondta: a szigorítás egyik fő oka az, hogy Délkelet-Angliában egy hét alatt 46 százalékkal, Kelet-Anglia egyes vidékein kétharmadával emelkedett az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma.



A londoni városháza csütörtökön ismertetett friss adatai szerint a brit fővárosban a december 11-én zárult héten százezer lakosonként 299 volt a koronavírus-fertőzöttek száma, és azon a héten 26 782 új fertőződést azonosítottak szűrővizsgálatokkal.



Egy héttel korábban százezer londoni lakosra 185 fertőzött jutott, és a tesztekkel kiszűrt heti új esetszám 16 550 volt.