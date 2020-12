Pakisztán

Bezárt a horrorállatkert: jobb helyre kerültek a borzalmas körülmények között tartott állatok - videó

Az utolsó állatok is elhagyták csütörtökön a pakisztáni főváros roszhírű állatkertjét, amelyet ezzel végleg be is zártak. 2020.12.17 15:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az utolsó lakókat - két betegeskedő himalájai barnamedvét, a hím Babloo-t és a nőstény Suzie-t, egykori táncoló medvéket - csütörtökön tették repülőgépre, hogy egy jordániai menhelyen, tíz másik mackó társaságában, egy tágas erdőben, méltó körülmények között éljék le életük hátralévő részét.



A mintegy 1000 állatot tartó iszlámábádi Margalla Zoo hírhedt volt az állatok rossz életkörülményeiről. A nemzetközi közvéleményt is felháborította "a világ legmagányosabb elefántja", az elszigeteltség miatt kényszerbeteggé vált Kaavan sanyarú sorsa, őt három hete szállították át egy kambodzsai menhelyre, ugyancsak repülőgéppel.



A reménytelen helyzetben lévő állatok megmentéséért, az állatkert bezárásáért az ausztriai székhelyű Négy Mancs állatvédő szervezet indított nemzetközi kampányt, amelybe bekapcsolódott Cher amerikai énekesnő is.



Egy bíróság májusban rendelte el az állatok kitelepítését az iszlámábádi állatkertből. Két oroszlán és egy strucc elpusztult elszállítás közben.



A pakisztáni kormány hétfőn jogi úton akarta leállíttatni az állatkert kiürítését, de a bíróság elutasította az indítványt, mondván, hogy a létesítmény egy valóságos koncentrációs tábor az állatok számára.



A pakisztáni állatkertek híresek silány felszereltségükről és az ott tartott állatok elhanyagoltságáról. Pesavar vadonatúj állatkertjében 2018-ban 30 állat pusztult el, köztük három ritka hópárducbébi.



A most bezárt, 1978-ban alapított iszlámábádi állatkert helyén a tervek szerint menhely létesül veszélyeztetett, vadon élő állatok számára.