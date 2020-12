EU

Az EPP európai parlamenti képviselőcsoportja elítélte Deutsch kijelentéseit, de nem zárta ki

Deutsch Tamás párhuzamba állította az EP néppárti frakciójának és a frakció vezetőjének, Manfred Webernek a jogállamisági mechanizmus melletti kiállását a 20. század önkényuralmi rendszereinek módszereivel. 2020.12.17 07:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja szerda esti ülésén elfogadott határozatában határozottan elítélte Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőnek a frakciót és vezetőjét bíráló kijelentéseit, de nem zárta ki a képviselőcsoportból - derült ki a dokumetumból.



A frakció azzal kapcsolatban fogadta el határozatát, hogy Othmar Karas néppárti EP-képviselő december elején a magyar politikus kizárását kezdeményezte az Európai Néppárt (EPP) uniós parlamenti frakciójából Deutsch Tamás azon nemrégiben tett kijelentése miatt, amely párhuzamba állította az EP néppárti frakciójának és a frakció vezetőjének, Manfred Webernek a jogállamisági mechanizmus melletti kiállását a 20. század önkényuralmi rendszereinek módszereivel.



A képviselőcsoport a honlapján közzétett határozatában leszögezte: amint az Othmar Karas és más képviselők által megfogalmazott levélben is szerepel, az ilyen magatartásnak nincs helye a pártcsaládban. Az ügy nyitva marad - írták.



Az EPP uniós parlamenti képviselőcsoportja úgy véli, hogy a Fidesz képviselőinek az Európai Unió és értékei elleni gyakori támadásai nem felelnek meg az EPP alapvető elveinek, nevezetesen az európai integrációnak, a jogállamiságnak, a független igazságszolgáltatásnak, a politikai beavatkozástól mentes médiának, a civil társadalom támogatása fontosságának, valamint az emberi jogok és valamennyi kisebbség védelmének" - fogalmaztak.



A frakció úgy döntött, hogy további döntésig azonnali hatállyal visszavonja Deutsch Tamás azon jogát, hogy a képviselőcsoport nevében felszólaljon az EP plenáris ülésein. Nem képviselheti az EPP-t jelentések árnyékelőadójaként, illetve nem közvetítheti a csoport egyéb hivatalos álláspontját sem. Arra szólították fel a frakció fideszes európai parlamenti képviselőit, gondolkodjanak el azon, hogy politikai meggyőződésük továbbra is összeegyeztethető-e az EPP képviselőcsoportjának értékeivel. Járjanak el következetesen az EPP értékei mentén, vagy vonják le a szükséges következtetéseket. Végezetül arra szólították fel az Európai Néppártot, hogy azonnal hozzon végleges döntést a Fidesz tagságáról, amint azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi.



Deutsch Tamás az ülés után Brüsszelben magyar újságíróknak elmondta, a frakció elnöksége már az ülés előtt döntött arról, hogy nem veszi naprendjére az osztrák képviselő kizárásra irányuló javaslatáról szóló szavazást. Tájékoztatása szerint az ülésen és azt megelőzően hat alkalommal a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt kért bocsánatot a magukat megsértettnek érző képviselőtársaitól.

Hangsúlyozta: a néppárt ellenfeleinek és rosszakaróinak előzetes reményeivel ellentétben a frakciótanácskozás nyugodt, higgadt és józan hangnemben zajlott. A kiegyensúlyozott eszmecsere ismételten megmutatta, hogy az Európai Néppártban a koronavírus-járvány idején is a józan ész győzedelmeskedik, ugyanis a pártcsaládon belüli ilyen időszakban nincs helye a véleménykülönbségeket erősítő politikai vitáknak - húzta alá.



Kiemelte: a magyar néppárti képviselők tudomásul veszik a frakció döntését, és készek követni az abban foglaltakat.



Azzal összefüggésben, hogy a határozat felszólította a néppártot, hozzon végleges döntést a Fidesz tagságáról, Deutsch Tamás kijelentette: a magyar delegáció tagjai pozitív fejleményként értékelik a határozott fellépést, ugyanis maguk is régóta szorgalmazzák ezt. Emlékeztetett: az EPP politikai közgyűlése 2019 márciusában a néppárt elnöksége és a Fidesz megegyezése alapján döntött a Fidesz tagságának felfüggesztéséről a párt kritikus álláspontja és a pártcsalád alapvető értékeinek állítólagos megsértése miatt. A néppárt illetékesei levették az asztalukról és azóta fiókukban tartják az ügyet - mondta. A magyar képviselők érdemi egyeztetést szorgalmaznak a "komoly politikai, stratégiai véleménykülönbségeket jelentő kérdésekben", hogy a Fidesz és a néppárt is dönteni tudjon arról, közösen kívánják-e folytatni politikai pályafutásukat, vagy az eddigi együttműködésük megváltoztatása mellett döntenek - tette hozzá Deutsch Tamás.