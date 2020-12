Koronavírus

A Gázai övezetben már nem jut kórházi ágy minden koronavírusos betegnek

A koronavírusos betegeket a többi, nem koronavírusos beteg mellett helyezik el a kórházi osztályokon, miután a Covid-19 betegek számára kijelölt osztályok megteltek. 2020.12.16 14:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gázai övezetben már nem jut kórházi ágy a koronavírus okozta súlyos betegséggel küzdő emberek közül mindenkinek, annyira megnövekedett az utóbbi napokban az új fertőzések és a súlyos esetek száma - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál szerdán.



Gázában a kritikus koronavírusos betegek száma jelenleg 226, és ez meghaladja az ellátásukra rendelkezésre álló ágyak számát. A Hamász iszlamista terrorszervezet által irányított gázai egészségügyi minisztérium szerint a koronavírusos betegeket a többi, nem koronavírusos beteg mellett helyezik el a kórházi osztályokon, miután a Covid-19 betegek számára kijelölt osztályok megteltek.



A palesztin területeken, a mintegy négy és félmilliós Ciszjordániában és a Gázai övezetben 2307 új koronavírusos esetet azonosítottak az elmúlt 24 órában a Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériumának bejelentése szerint.



A mintegy kétmillió lakosú Gázai övezetben 709 új koronavírus-esetet diagnosztizáltak, és ott a pozitív tesztek aránya körülbelül 37 százalékos volt. A koronavírussal kapcsolatos halálesetek száma új csúcsot ért el, az elmúlt 24 órában tízen, a járvány kezdete óta 220-an vesztették életüket a betegségben Gázában.



A Ciszjordániában élő palesztinok között a minisztérium szerint 1598 új fertőzést regisztráltak, ott az elvégzett tesztek mintegy 22 százaléka volt pozitív. Ez az arány is a járvány széles körű elterjedtségét jelzi, noha csekélyebb, mint a gázai.



Teljes körű zárlatot vezettek be négy ciszjordániai palesztin kormányzóságban, Nabluszban, Túl-Karmben, Hebronban és Betlehemben. Emellett Ciszjordánia fennmaradó részein éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el.