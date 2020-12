Koronavírus

Egy hét alatt csaknem 140 ezren kapták meg az oltást az Egyesült Királyságban

Egy hét alatt csaknem 140 ezren kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - közölte szerdán a brit oltási program irányításáért felelős államtitkár.



Nadhim Zahawi a Twitteren közzétett összesítésében "igazán jó indulásnak" nevezte a múlt kedden kezdődött oltási kampány első hetét.



Közölte: Angliában eddig 108 ezer, Walesben 7897, Észak-Írországban négyezer, Skóciában 18 ezer embernek adták be a vakcinát, vagyis egy hét alatt 137 897-en részesültek koronavírus-oltásban.



Az Egyesült Királyságban a Pfizer és a BioNTech vállalatok közösen kidolgozott vakcinájával kezdődött az oltási program.



A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) két hete jelentette be, hogy engedélyezte a Pfizer/BioNTech-vakcina forgalmazását. Az Egyesült Királyság a világon elsőként adott hatósági jóváhagyást egy koronavírus-vakcina tömeges, nem próbajellegű alkalmazására.



Ebből az oltóanyagból az első menetben 800 ezer adag áll rendelkezésre, de a brit kormány eddig 40 millió dózist rendelt belőle.



Matt Hancock egészségügyi miniszter minapi alsóházi ismertetésében közölte, hogy a tervek szerint december végéig több millióan megkapják az oltást az Egyesült Királyságban.



A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-oltóanyagának engedélyezési eljárását is megkezdte.



Ebből a vakcinából a brit kormány 100 millió adagot rendelt.



Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak a minap elmondta: reméli, hogy a brit gyógyszerfelügyelet még karácsony előtt engedélyezi ennek az oltóanyagnak a forgalmazását is.



Hozzátette: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják a koronavírus-oltást, a Covid-19 betegség okozta halálozások és a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-betegek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető.



A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - eddig 64 791 halálos áldozata van a nagy-britanniai koronavírus-járványnak.



A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához.



A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik, valamint a 80 éven felüliek, az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók állnak, majd időrendi sorrendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek.



A 65 éven felüliekkel egy csoportba tartoznak azok a 16-64 év közöttiek, akiknek olyan krónikus alapbetegségük van, amely növeli a súlyos szövődmények, illetve a halálozás kockázatát koronavírus-fertőzés esetén.