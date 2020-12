Koronavírus

Ukrajnában ismét tízezer fölé emelkedett a napi új fertőzöttek száma

A legtöbb új beteget, 1858-at ismét a fővárosból jelentették, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma Kijevben már meghaladta a 95 ezret. 2020.12.16 12:23 MTI

Ukrajnában ismét tovább nőtt, és szerdára meghaladta a 10 és fél ezret az egy nap alatt feljegyzett új fertőzöttek száma, emellett rekordmagas számú, több mint háromezer beteg került kórházba.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 10 622 esettel 919 704-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 264 áldozattal 15 744-re. Eddig 535 417-en gyógyultak meg, közülük előző nap több mint 12 és fél ezren, az aktív betegek száma ismét csökkent, több mint kétezerrel 368 543-ra.



A legtöbb új beteget, 1858-at ismét a fővárosból jelentették, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma Kijevben már meghaladta a 95 ezret, az elhunytaké pedig 21-gyel 1631-re emelkedett.



Előző nap az országban minden eddiginél több, 3242 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús új beteg került kórházba.



Az ukrán egészségügyi minisztérium alá tartozó közegészségügyi központ szerdán közzétett jelentése szerint december közepéig az országban 2161-en fertőződtek meg másodszorra is koronavírussal, 12 százalékuk, 250-en egészségügyi alkalmazottak. A szakértők szerint zömében azok kapták el újra a vírust, akiknél a betegség enyhébb lefolyású vagy tünetmentes volt, így nem keletkezett elegendő antitest a szervezetükben, ami védelmet nyújtott volna. Megjegyezték, hogy a koronavírus mutálódik is, de lassan, Ukrajnában pedig nem végeztek olyan kutatást, amely kimutatta volna, hogy az első és a második fertőzést megváltozott vírus okozta-e.



Közben szerdán folytatták a tüntetést a kijevi Majdanon, azaz a Függetlenség terén a kis- és középvállalkozók, akik tiltakoznak a január 8-24. között tervezett karanténszigorítások bevezetése ellen. Követelik, hogy a kormány egyáltalán ne korlátozza üzleti tevékenységüket. Az említett időszakban azonban a kabinet korábbi bejelentése szerint egyebek mellett a vendéglátóhelyek csak elvitelre dolgozhatnak majd, és csak az élelmiszereket, gyógyszereket illat- és háztartási szereket, illetve állateledeleket árusító üzletek tarthatnak nyitva. Előző nap a tüntetők és a rendőrök között dulakodás tört ki. Szerda délelőtt a helyzet nyugodt volt, helyszíni jelentések szerint kétszáznyi demonstráló volt a téren, néhányan közülük az éjszakát is ott töltötték.