Koronavírus

Negatív teszt hiányában karantén vár a Szerbiába hazatérőkre

A Szerbiába belépni kívánó külföldi állampolgároknak 48 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk a határon, a szerb állampolgárok viszont akár teszt nélkül is hazatérhetnek, ám akkor tíznapos karantén vár rájuk - a vasárnaptól érvényes intézkedésről a járvány kezelésével megbízott válságstáb döntött a legutóbbi ülésén, amelyen a hatályos intézkedéseket is meghosszabbították.



A szerbiai közszolgálati televízió kedd reggeli híradójának beszámolója szerint tehát hétköznapokon a továbbiakban is csak 17 óráig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, míg a hétvégékre továbbra is zárva tartás érvényes.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma keddre Szerbiában 4932-vel 271 364-re, Koszovóban 329-cel 46 909-re, Észak-Macedóniában 213-mal 73 851-re, Montenegróban 377-tel 41 803-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 344-gyel 101 461-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 49-cel 2380-ra, Koszovóban öttel 1203-ra, Észak-Macedóniában 26-tal 2147-re, Montenegróban hárommal 585-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 46-tal 3382-re nőtt.