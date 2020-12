Koronavírus-járvány

Újabb teljes zárlatot vezetnek be Németországban

A koronavírus-járvány gyorsulása miatt a tavaszi első fertőzéshullám után ismét bevezetik Németországban a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlatot - jelentették be vasárnap Berlinben.



Az új korlátozásokat december 16-án vezetik be és legkorábban január 10-én vonják vissza - mondta Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után.



A november elején bevezetett óvintézkedésekkel nem sikerült visszaszerezni az ellenőrzést az új típusú koronavírus terjedése felett, és a fertőződések száma az utóbbi napokban ismét exponenciális, robbanásszerű emelkedésnek indult - indokolta a kancellár a karácsonyi bevásárlási szezon végét jelentő döntést.



Szerdától csak az alapvető létszükségleti cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, és fel kell függeszteni a közvetlen testi kapcsolatot igénylő szolgáltatásokat is, így bezárnak például a fodrászatok. A napközbeni gyermekellátás és a közoktatás rendszerét ügyeleti üzemmódra állítják át, a munkaadókat felkérik, hogy a lehető legszélesebb körben tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést.