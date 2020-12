Brexit

Brit védelmi minisztérium: a haditengerészet felkészült a járőrözésre a brit területi vizeken

A brit királyi haditengerészet felkészült a járőrözésre a brit területi vizeken arra az esetre, ha nem születik megállapodás az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalásokon - közölte szombaton a brit védelmi minisztérium.



A tárca a szóvivői tájékoztatás szerint kiterjedt tervezési és előkészületi tevékenységet folytatott a jelenlegi átmeneti időszak december végi lejárta utáni időszakra.



A minisztérium illetékese szerint a haditengerészet négy járőrhajója áll készenlétben a brit területi vizek ellenőrzésére, és a tárca szükség esetén "robusztus" intézkedésekkel szerez érvényt az Egyesült Királyságot független tengeri országként megillető jogoknak.



A szóvivő tájékoztatása szerint a megállapodás elmaradása esetére kidolgozott készenléti javaslatok között van olyan, amelyik felhatalmazná a királyi haditengerészet rendészeti egységeit arra, hogy külföldi hajók fedélzetére lépjenek és őrizetbe vegyék azokat, akik megsértik a jogszabályokat.



Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai Unióból. Távozásának napján december 31-ig tartó - vagyis három hét múlva lejáró - átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a majdani kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről.



Az eddig lezajlott tárgyalási fordulókon azonban nem sikerült egyezségre jutni, és ennek az egyik fő oka a halászati szabályozás kérdésében fennálló nézeteltérés. Brit értelmezés szerint ugyanis az EU korlátlan halászati hozzáférést kíván a brit területi vizekhez annak fejében, hogy a brit halászati szektor az átmeneti időszak után is hozzáférhessen az unió egységes belső piacához.



Boris Johnson brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerda este három órán át tárgyalt Brüsszelben a megállapodás elérését hátráltató vitás kérdésekről, köztük a halászatról, de ezen a megbeszélésen sem sikerült áttörést elérni.



A két vezető között a Downing Street tájékoztatása szerint egyetértés született azonban arról, hogy vasárnapig határozott döntésre kell jutni a tárgyalások jövőjéről.



Johnson az elmúlt napokban többször is utalt arra, hogy szabadkereskedelmi megállapodás helyett egyre nagyobb az esélye az "ausztráliai típusú" jövőbeni viszonyrendszernek az EU-val.



Csütörtöki nyilatkozatában ezt "erőteljes lehetőségnek", pénteken már "nagyon-nagyon valószínűnek" nevezte.



A brit kormány által a lehetőségek között eddig is rendszeresen emlegetett "ausztráliai típusú" kereskedelmi feltételrendszer valójában azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól, a jelenlegi átmeneti időszak lejárta után a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere alapján folytatódik, ez viszont vámok megjelenésével járna a jelenleg akadálytalan kereskedelmi forgalomban.