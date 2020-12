EU-csúcs

Budapest és Varsó főpolgármestere: a két kormány visszatáncolt a szakadék széléről

A magyar és a lengyel kormány az utolsó pillanatban visszatáncolt a szakadék széléről, harsoghatnak győzelmi jelentéseket, de valójában letették a fegyvert Brüsszelben - írta Karácsony Gergely főpolgármester és Rafal Trzaskowski, Varsó főpolgármestere közös nyilatkozatban, amelyet pénteken juttatott el az MTI-hez a Főpolgármesteri Hivatal.



A dokumentumban áll: "Bár Orbán és Morawiecki miniszterelnökök megpróbálták megakadályozni, a jogállamisági mechanizmus sértetlen maradt".



Bíznak benne, hogy az Európai Unió Bírósága gyorsan cselekszik, és a jogállami mechnanizmus minél hamarabb alkalmazható annak érdekében, hogy meggátolják országaikban az EU-s támogatások rendszerszintű ellopását és a bírói függetlenség elleni támadásokat - írta a két főpolgármester.



Kiemelték, hogy a legfontosabb feladat most felvenni a harcot a járvány gazdasági és társadalmi hatásaival szemben az Európai Unió (EU) támogatásának felhasználásával, a Next Generation EU-forrásokhoz való hozzáféréssel.



A járvány és a válság leginkább a városokban jelentkezik romboló hatással, ezért a válság elleni harcot is "a városainkban kell megvívnunk" - írta a két főpolgármester. Karácsony Gergely és Rafal Trzaskowski felszólította az uniót: biztosítsa, hogy a nemzeti kormányok vonják be az önkormányzatokat az európai helyreállítási források tervezési- és elosztási folyamatainak minden lépésébe.