Átgázolt a tüntető tömegen egy autó Manhattanben - videó

Legalább hat sérültje van annak az incidensnek, amely során egy fekete BMW áthajtott a Black Lives Matter tüntetők tömegén Manhattanban helyi idő szerint péntek délután. Azt még nem tudni, meghalt-e valaki, illetve volt-e életveszélyes sérült közöttük.



A demonstrálók éppen éhségmenetet folytattak a fogvatartott bevándorlók támogatására, majd egyre többen gyűltek össze a fekete autó mellett a 39. utca és a 3. sugárút sarkánál, amikor az egyszercsak kilőtt és átszáguldott a tüntetőkön.



Több ember a levegőbe repült az ütközéstől, gyalogosokat és bicikliseket sem kímélt a vörös hajú nő, aki tovább száguldott az utcán. Az elkövetőt végül őrizetbe vették.



Mivel az eset friss, így nem állnak rendelkezésre pontos információk, a vizsgálatok után lesz majd teljes a kép, hogy mi és miért történt.

