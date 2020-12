Koronavírus-járvány

Románia: koronavírusból kigyógyultak kerülnek vissza a kórházba poszt-covid szindrómával

Háromszéken több koronavírus fertőzésből kigyógyult személy is visszakerült a kórházba poszt-covid szindrómával – számolt be szerdai sajtótájékoztatón Rosu Mátyás, a sepsiszentgyörgyi kórház orvosigazgatója. A szakember szerint az elmúlt időszakban több olyan beteg is jelentkezett a kórházban, akit korábban koronavírus-fertőzéssel kezeltek, meggyógyult és hazaengedték, ám mindnek rosszabbodott az állapota, ezért ismét kórházi ellátásra szorulnak.



Rosu Mátyás szerint a poszt-covid szindróma azoknál alakulhat ki, akiknél a vírusfertőzés tüdőgyulladást okozott, és nagy területen tönkrement a tüdőszövetük, hegesedés alakult ki, ezért jelentősen lecsökkent a működő tüdőfelületük, vagy koronavírus-fertőzésből való kigyógyulásukat követően megfertőződtek valamilyen baktériummal - számolt be róla a maszol.ro.



A poszt-covid szindrómával kórházba került személyek oxigénterápiás kezelésben részesülnek. Rosu Mátyás szerint ezek a betegeknek idővel javul a tüdejük állapota, ám maradhatnak olyan elváltozásokkal, amik miatt például nem lehet belőlük élsportoló.



András Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója hozzátette: a poszt-covid szindrómával küszködő betegeken segítene az úgynevezett oxigénkoncentrátor készülék, amely a levegőből veszi az oxigént, tehát nem olyan kapacitású, mint a kórházakban használt készülékek, ám megfelelő arra, hogy otthon meg lehessen vele oldani az oxigénpótlást.



A kórházigazgató szerint a következőkben stratégiai döntést kellene hozni, és felkészíteni a rehabilitációs kórházakat a poszt-covid szindrómás panaszokkal érkező betegek ellátására, ehhez meg kell oldani az érintett kórházak oxigénpótlását.