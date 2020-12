Koronavírus

Londonban és környékén tömegesen tesztelik a középiskolásokat a fertőzés gyors terjedése miatt

Londonban és környékén tömeges koronavírus-szűrésnek vetik alá a középiskolás diákokat - jelentette be csütörtökön Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.



Hancock a Downing Streeten tartott esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a legutóbbi adatok alapján a 11-18 éves korosztályban terjed messze a leggyorsabban a koronavírus-fertőzés, és ez azonnali, célzott intézkedést tesz szükségessé.



A brit közoktatási rendszerben a diákok 11 éves korukban kezdik a középiskolát.



Az egészségügyi miniszter ismertetése szerint a középiskolások tömeges koronavírus-szűrési programja egyelőre London hét legfertőzöttebb kerületére, valamint két szomszédos megyére, Kentre és Essexre terjed ki.



Az érintett térségekben minden középiskolás diákot szűrésnek kell alávetni, akkor is, ha nincsenek koronavírus-fertőzésre utaló tüneteik.



Matt Hancock kijelentette, hogy a kormány az iskolákat továbbra is nyitva akarja tartani.