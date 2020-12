Koronavírus

Német miniszter: csak részsikereket hoztak a korlátozások, elkerülhetetlenek az újabb szigorítások

A november elején bevezetett korlátozásokkal sikerült megtörni a járvány dinamikáját, de több térségben továbbra is robbanásszerűen terjed az új típusú koronavírus. 2020.12.10 16:09 MTI

Csupán részsikereket hoztak a koronavírus-járvány második hullámának feltartóztatására tett intézkedések Németországban, ezért elkerülhetetlenek az újabb szigorítások - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag).



Jens Spahn kiemelte, hogy a november elején bevezetett korlátozásokkal sikerült megtörni a járvány dinamikáját, de több térségben továbbra is robbanásszerűen terjed az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2).



A legfontosabb mutatókat tekintve a lehető legrosszabb helyzet alakult ki; a napi új fertőződések száma csökkenés helyett csupán "oldalazni" kezdett, méghozzá túlságosan magas szinten, túlságosan magas a vírus miatt kórházi kezelésre szorulók száma is, a járvány halálos áldozatainak száma pedig "siralmasan" magas.



Ráadásul a korlátozások gazdasági hatásainak ellensúlyozása csak novemberben 40 milliárd euróba kerül az államháztartásnak, a lakosság pedig egyre inkább "belefárad" a védekezésbe - mondta a miniszter.



Hangsúlyozta, hogy a karácsony és az év vége a leginkább alkalmas arra, hogy csökkentsék az emberek fertőzésveszéllyel járó találkozásainak számát, mert ez eleve egy "nyugalmas" időszak. Ezt a lehetőséget ki kell használni a járványhullám feltartóztatásra, ezért az egész országot, a gazdaságot és a társadalmat "leállító" korlátozásokat kell bevezetni.



Ugyancsak újabb korlátozásokat sürgetett csütörtöki berlini tájékoztatóján a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője, Lothar Wieler, aki rámutatott, hogy a sikeresen megfékezett első, tavaszi hullám idején hozzávetőleg 60 százalékkal csökkent a fertőzésveszéllyel járó személyes érintkezések, kapcsolatok száma, a második hullám feltartóztatására bevezetett intézkedések - november 2. - óta viszont csupán 40 százalékos a csökkenés.



Ennek tulajdonítható, hogy a járványhelyzet továbbra is súlyos - fejtette ki az RKI vezetője, rámutatva, hogy ismét rekordot döntött a napi új regisztrált fertőződések száma, a járvány halálos áldozatainak száma pedig átlépte a húszezret.



Az intézethez az utóbbi 24 órában 23 679 fertőződésről érkezett bejelentés, ez 31 esettel több az előző rekordnál, a november 20-án feljegyzett 23 648-nál. Így már 1 242 203 ember szervezetében mutatták ki a vírust.



A SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 440 halálesetet regisztráltak egy nap alatt, a járvány halálos áldozatainak száma így 20 372-re emelkedett.



A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) csütörtöki összesítése szerint egy nap alatt 61-gyel, 4339-re emelkedett. Gépi lélegeztetésre 58 százalék - 2505 beteg - szorul. A DIVI kimutatása szerint országszerte 27 295 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 4753 ágy szabad.

A szövetségi kormány és a nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften) javaslata szerint karácsonytól január 10-ig teljes körű zárlatot kell elrendelni, vagyis meg kell hosszabbítani az iskolai szüntetet és be kell zárni a nem létfontosságú termékeket árusító boltokat. A szövetségi kormány vezetői várhatóan a napokban tárgyalnak erről a járványügyi védekezésért felelős tartományi vezetőkkel az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - a tartományi kormányfők egyeztető testülete - egy újabb rendkívüli ülésén.