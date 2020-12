Járvány

Egy koronavírus-fertőzött személyes adatainak kiszivárogtatása miatt büntettek meg egy férfit Kínában

A kínai közösségi hálózatokon az érintett fertőzött nő gondatlanságáról szóló hírek miatt a nőt ismeretlenek zaklatták. 2020.12.10 15:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy koronavírus-fertőzött személyes adatainak kiszivárogtatása miatt adminisztratív büntetésben részesítettek egy férfit Kínában, miután a kínai közösségi hálózatokon az érintett fertőzött nő gondatlanságáról szóló hírek miatt a nőt ismeretlenek zaklatták - adta hírül a China Daily kínai pártlap csütörtökön.



A délnyugat-kínai Szecsuan tartományból származó, 20 éves, Csao vezetéknevű nő adatait azt követően szivárogtatták ki az interneten, hogy a nő nagyszüleit hétfőn Covid-19-cel diagnosztizálták. Csao azért került a figyelem középpontjába, mert a közösségi hálózatokon terjesztett hírek szerint több vendéglátóhelyen megfordult Csengtuban, a tartomány székhelyén az után, hogy nagyszülei mellett további családtagjainál is kimutatták a koronavírus-fertőzést. Dühös internetezők egyebek mellett a fiatal nő nevét, fényképét, lakcímét, telefonszámát és személyigazolvány számát tették közzé.



Csao a helyzet tisztázására szerdán a kínai Twitterként is emlegetett Weibo mikroblogon osztott meg egy bejegyzést, amelyben bocsánatot kért Csengtu lakóitól, és elmondta, hogy amint fertőzöttként azonosították, együttműködött a járványügyi hatóságokkal a vírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Hozzátette: még nem tudott nagyszülei fertőzöttségéről akkor, amikor szórakozni ment.



Kínában az új esetek azonosítását követően bevett gyakorlat, hogy a fertőzöttek vezetéknevét, életkorát, és az általuk a közelmúltban felkeresett helyeket közzéteszik, annak érdekében, hogy ezzel segítsék az esetlegesen velük egy időben és egy helyen tartózkodó kontaktok felkutatását.



A fiatal nő egy másik bejegyzésében arról is beszámolt, hogy ismeretlenek zaklatták telefonon azóta, hogy az adatai kedden terjedni kezdtek. Csengtu közbiztonsági hivatala szintén a Weibon keresztül közölte, hogy egy férfit adminisztratív büntetésben részesítettek a nő személyes adatainak kiszivárogtatása miatt. Peng Csing-hua, a tartomány párttitkára pedig a betegek személyes adatainak védelmére szólította fel az internet-felhasználókat.



Kína májusban elfogadott polgári törvénykönyve, amely egyebek mellett a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló részletes rendelkezéseket is tartalmaz, 2021. január 1-én lép hatályba.