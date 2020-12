Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek Afganisztánban egy tévébemondónőt

Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek egy tévébemondónőt a kelet-afganisztáni Nangarhar tartomány fővárosában, Dzsalalábádban. A támadásban a nő sofőrje is életét vesztette - közölték helyi hivatalos források csütörtökön.



Malalai Majvand munkába tartott autójával, amikor végeztek vele - tette hozzá a tartományi kormányzó szóvivője, Ataullah Hogjáni.



A gyilkosság elkövetőjeként eddig senki nem jelentkezett, de a tartományban mind a szélsőséges tálib lázadók, mind az Iszlám Állam nevű terrorszervezet fegyveresei aktívak.



Majvand az Enikasz nevű kereskedelmi tévé munkatársa volt. Az Enikasz igazgatója, Zalmáj Latifi újságíróknak nyilatkozva "az ország ellenségeit" vádolta a gyilkossággal, kiemelve, hogy a tévétársaság korábban kapott halálos fenyegetéseket.



Három éve robbantásos merényletet követtek el a televízió épülete mellett, a merényletben többen életüket vesztették, 2018-ban pedig Latifit is elrabolták ismeretlenek, majd később elengedték.



A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-jogvédő szervezet szerint Afganisztán egyike a legveszélyesebb országoknak a sajtómunkások számára. Tavaly legalább tíz újságíró és más médiamunkás vesztette életét, míg 2018-ban húszan haltak meg különböző támadásokban. Novemberben két ismert újságíró vált pokolgépes támadás áldozatává a déli Hilmend tartományban és Kabulban.

Sad news.

Malalai Maiwand, an Afghan journalist at Enikass Radio and TV in #Nangarhar, was killed with her driver on Thurs morning while on her way to work, in an attack by gunmen on their vehicle in #Jalalabad city.#Afghanistan #RIP pic.twitter.com/9CUWHIVKip