Az olasz képviselőház megszavazta a Salvini-féle migrációs törvények módosítását

Ezzel egy időben Matteo Salvini bejelentette, hogy szombaton a szicíliai Catania bíróságán lesz, ahol az úgynevezett Gregoretti-ügyben folytatódik az ellene indított előzetes eljárás. 2020.12.09 21:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az olasz alsóház többsége szerdán igent mondott Matteo Salvini volt belügyminiszter tavaly nyáron bevezetett migrációs intézkedéscsomagjának módosítására.



A Matteo Salvini vezette ellenzéki Liga párt képviselői a szavazás elején nagy méretű transzparenst tartottak a magasba az ülésteremben "Stop az illegális bevándorlási törvényre" felirattal. Szégyen, szégyen! - skandálták a jobbközép frakciók tagjai.



A képviselőház 279 igen és 232 nem szavazattal elfogadta a volt belügyminiszter Matteo Salvini nevével fémjelzett migrációs-biztonsági törvénycsomag módosítását. Az intézkedéseket a Liga és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) akkori közös kormánya 2019 augusztusában vezette be. A módosítások a 2019 szeptemberében történt kormányváltással indultak, amikor az M5S a baloldali Demokrata Párttal (PD) folytatta a kormányzást.



Az alsóházi szavazás a törvénymódosítás utolsó előtti állomásának számított. A következő és egyben utolsó parlamenti lépcsőfoknak a szenátusi voksolás lesz, amelynek végső határideje december 20. Ezt követően a Salvini-féle törvényeket új migrációs jogszabályok váltják fel.



A szenátusban a kormányerők nem bírnak széles többséggel, elemzők ezért figyeltek fel arra, hogy az M5S képviselői közül is már öten tartózkodtak, hárman pedig nemmel szavaztak a törvénymódosítására.



Matteo Mauri helyettes belügyminiszter a Salvini-féle törvények átírását az emberséghez és a nemzetközi joghoz való visszatérésnek nevezte. A módosítások értelmében a kormány véget vet a "bezárt kikötők" korábbi politikájának: többek között erősítik a befogadási rendszert, majdnem automatikus menedékben részesítik a tengeren érkezőket, akik a nemzeti egészségügyi és társadalombiztosítási hálózatba is bekerülnek, felgyorsítják az állampolgársági eljárást, eltörlik a migránsokkal érkező civilhajókra kivetett szankciókat. A Liga, az Olasz Testvérek (FdI) és a Hajrá Olaszország úgy látja, a kormány megnyitja a kikötőket az illegális bevándorlók előtt, cinkosává válik az embercsempészeknek, és biztonsági veszélynek teszi ki Olaszországot és Európát is.



Ezzel egy időben Matteo Salvini bejelentette, hogy szombaton a szicíliai Catania bíróságán lesz, ahol az úgynevezett Gregoretti-ügyben folytatódik az ellene indított előzetes eljárás. Az első ülés október 3-án volt, azóta a koronavírus-járvány miatt szüneteltek az ülések. Most a bíróság Giuseppe Conte miniszterelnököt, Danilo Toninellit a kikötőkért felelős volt közlekedési és infrastrukturális minisztert, valamint Elisabetta Trentát a védelmi tárca volt vezetőjét kívánja meghallgatni tanúként.





A Gregoretti nevű hajó tavaly július végén öt napig várakozott, mielőtt a fedélzetén érkezett 131 fős migránscsoport tagjai partra szállhattak. Matteo Salvinivel szemben többek között a bevándorlók személyi szabadságának korlátozása, hivatali hatalommal való visszaélés, valamint a nemzetközi konvenciók megsértése miatt indítottak eljárást. A volt belügyminiszter az első tárgyaláson személyesen megjelent. A bíróság úgy döntött, hogy az eljárást a volt és jelenlegi római kormány tagjainak meghallgatásával folytatja. Ezt Matteo Salvini és sajtókommentárok is kedvező jelként ítélték meg, hangoztatva, hogy a bíróság lépése a volt kormány felelősségének tisztázására irányul.



A bíróság azt is elrendelte, hogy a rendőrség részletes vizsgálatot végezzen a tavaly nyártól az olaszországi partokra migránsokkal érkező hajókkal szembeni kormánydöntésekről. Sajtóértesülések szerint száznegyven esetet gyűjtöttek össze, és a bíróság tüzetesen átvizsgálta azt a magatartási kódexet is, melyet még 2017-ben az akkori baloldali Gentiloni-kormány belügyminisztere, Marco Minniti írt alá az olaszországi partokra migránsokkal érkező civilhajók mögötti szervezetekkel.



Matteo Salvini ügyvédei a szintén szombatra, a szicíliai Palermo bíróságán kitűzött ülés elhalasztását kérelmezték. Utóbbi az Open Arms hajójának feltartóztatását érinti, amely 2019 augusztusában huszonegy napig várakozott 163 bevándorlóval a fedélzetén.