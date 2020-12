Koronavírus

A Kanári-szigetekre negatív antigénteszttel is lehet utazni

A Kanári-szigetek autonóm kormánya engedélyezte szerdán, hogy az eddig kért PCR-eredmény helyett egy negatív koronavírus-antigénteszttel is beutazhassanak területére a turisták.



Spanyolországban a Kanári-szigeteken a legkedvezőbb a járványhelyzet, az egészségügyi minisztérium szerdai jelentése szerint százezer emberből pusztán 93-an fertőzöttek a tartományban, míg az országos átlag 193.



A csütörtöktől hatályos rendelkezés a regionális kormány szigorító intézkedéseit egészíti ki: egy hónapra korlátozzák a be- és kilépést a tartomány területéről, amely alól csak jogszabályban rögzített indok, például munkavégzés, egészségügyi ellátás adhat mentességet, illetve a negatív teszteredmény.



Emellett december 23-ától január 10-éig hajnali egy és reggel hat óra között éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be, utolsóként a spanyol tartományok közül.



Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: csütörtökön bővíteni fogják az országba való belépéshez jóváhagyott Covid-tesztek körét, az eddigi spanyol és angol mellett francia és német nyelven is elfogadják majd a leleteket, a hat év alatti gyerekeket pedig mentesítik a tesztkötelezettség alól.



A szaktárca napi jelentése szerint továbbra is lassul a járvány terjedése Spanyolországban, az elmúlt 24 órában 2305 új esetet diagnosztizáltak, míg a regisztrált fertőzöttek száma 9773-mal nőtt. Egy hét alatt 700 ember hunyt el a fertőzés következtében.



A járvány kezdete óta több mint 1,7 millióan kapták el bizonyítottan a fertőzést, a halálos áldozatok száma 47 019.