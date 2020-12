Koronavírus

Angliai tisztifőorvos: fokozatosan lehet majd kivonulni a "Covid-életmódból"

Whitty professzor szerint a lehető legnagyobb hiba lenne, ha az oltási kampány elindulására hivatkozva az emberek már most lazítanának az előírások betartásán. 2020.12.09 20:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az angliai tisztifőorvos szerint a koronavírus elleni oltási kampány megkezdése sem jelentheti a járvány megfékezését célzó korlátozások azonnali feloldását.



Chris Whitty, aki szerda este a londoni alsóház egészségügyi, illetve tudományos és technológiai bizottságainak közös meghallgatásán vett részt, a koronavírus okozta Covid-19 betegségre utalva kijelentette: Nagy-Britanniában csak fokozatosan lehet majd kivonulni "a Covid-életmódból".



Whitty professzor szerint a lehető legnagyobb hiba lenne, ha az oltási kampány elindulására hivatkozva az emberek már most lazítanának az előírások betartásán. "Ez olyan lenne, mintha valaki a maratont a 26. kilométernél adná fel" - fogalmazott az angliai tiszti főorvosi szolgálat vezetője.



Hozzátette: eljön a pillanat, amikor meg kell hozni a döntést arról, hogy mely intézkedések visszavonását mikor és milyen ütemben lehet elkezdeni, de ez alapvetően politikai döntés lesz, amely mögött a tudomány érvei állnak majd.



Chris Whitty kijelentette: a következő három hónapban még nem lehet arra számítani, hogy az oltások kellő szintű védelmet nyújtanak a vírus ellen.



Elmondta ugyanakkor: arra számít, hogy 2021 közepére már három-négy különböző oltás közül lehet majd választani.



Az Egyesült Királyságban kedden kezdődött az oltási kampány a Pfizer és a BioNTech vállalatok közösen kidolgozott vakcinájával.



Ebből az oltóanyagból, amelynek forgalmazását a brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) a múlt héten engedélyezte, az első menetben 800 ezer adag áll rendelkezésre, de a brit kormány eddig 40 millió dózist rendelt belőle.



Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint e vakcinával már decemberben több millió embert be lehet oltani.



Az MHRA elkezdte az AstraZeneca gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcinájának engedélyezési eljárását is, és a brit kormány reményei szerint karácsony előtt ez az oltóanyag szintén forgalomba kerülhet.



A kormány ebből a vakcinából 100 millió adagot már megrendelt.



A nem hivatalos statisztikák szerint a brit oltási kampány első 24 órájában nyolcezer pácienst oltottak be.



Szerdán az MHRA ajánlást adott ki arra, hogy azok, akik tudják magukról, hogy bármiféle élelmiszerre vagy gyógyszerre heveny allergiás tünetekkel reagálnak, egyelőre ne adassák be maguknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát.



Ennek előzményeként a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) két dolgozójánál a vakcina beadása után enyhe allergiás tünetek jelentkeztek.



Mindkét érintett orvosilag igazolt módon krónikus és heveny ételallergiában szenved, és mindig tartanak maguknál ellenanyagot.



Stephen Powis, az NHS angliai tagozatának orvosigazgatója közölte: mindkét páciens jól van, a kezelésre jól reagáltak.

Powis professzor hangsúlyozta: az ilyen jelenségek rendszeresen előfordulnak új vakcinák alkalmazásának megkezdése után, és a gyógyszerfelügyelet elővigyázatossági meggondolásokból adta ki az allergiásoknak szóló ajánlást.



June Raine, az MHRA vezérigazgatója szintén az hangsúlyozta szerdai nyilatkozatában, hogy az ilyen reakciók nem szokatlanok, más vakcinák, például a szezonális influenza elleni oltóanyagok esetében is előfordulnak.