Koronavírus-járvány

Allergiás rohamot okozhat a Pfizer COVID-19 vakcinája - figyelmeztetést adtak ki a britek

A Pfizer új koronavírus elleni oltóanyaga erőteljes allergiás reakciót okozhat - figyelmeztetnek a szakemberek, miután már aznap, hogy a készítmény megjelent és megkezdték az oltásokat, két embert is kezelni kellett - írta a New York Post.



Mind a két érintett a brit egészségügyi szolgálatnál (National Health Service, NHS) dolgozik, és az elsők között kapták meg az oltóanyagot, ám nem sokkal később már súlyos anafilaktoid reakció jelentkezett náluk. Ez hasonló tünetekkel jár, mint az anafilaxia, ám IgE közvetítés nélkül megy végbe a mediátorok felszabadulása a sejtekből.



A brit gyógyszerfelügyelet (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) azonnal kiadott egy elővigyázatossági ajánlást az oltással kapcsolatban, annak megakadályozása érdekében, hogy akinek kórelőzményében szerepel az erőteljes allergiás reakció gyógyszerek, élelmiszerek, vagy oltóanyagok esetében, ott fokozott figyelemmel járjanak el, inkább ne adják be.



Stephen Powis, az NHS professzora leszögezte, hogy a két allergiás beteg esetében is volt a kórelőzményekben ilyen eset, és szerencsére már mindketten jobban vannak. "Az MHRA javaslata, miszerint az allergiás reakciók jelentős kórtörténetével rendelkező emberek ne kapják meg ezt az oltást, teljesen általános az új vakcinák esetében."



A szabályozóhatóság vezetője, Dr. June Raine beszámolt a Parlamentnek is a nem várt káros mellékhatásokról, de leszögezte, hogy az átfogó és mindenre kiterjedő tesztek során ez a mellékhatás nem volt jellemző.