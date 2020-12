Koronavírus

Izraelben visszavonták az éjszakai korlátozásokat és megnyitották a plázákat

Izraelben a kormány jogi nehézségekre hivatkozva visszavonta a szerdától bejelentett éjszakai korlátozásokat, de engedélyezte a nem kiemelten fertőzött településeken található plázák megnyitását, és megérkezett az első oltóanyag-szállítmány - jelentette a helyi média szerdán.



Szerdától ismét megnyílik országszerte 240 bevásárlóközpont, az összes piac és múzeum, amelyek a szeptember közepén bevezetett második országos karantén óta zárva voltak, annak ellenére, hogy folyamatosan emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma.



Az egészségügyi minisztérium azt kérte a koronavírus ügyeivel foglalkozó kabinet ülésén kedden, hogy napi kétezer új esetnél, illetve ha a kedden 1,24-en álló fertőzési mutató 1,35-re nő, ismét zárják be a nem létszükségleti cikkeket és gyógyszereket árusító kiskereskedelmi egységeket.



A fertőzési mutató azt jelzi, hogy egy vírushordozó átlagosan hány új fertőzésért felelős, 1 fölött terjed, 1 alatt pedig visszavonulóban a járvány.



Az éjszakai kijárási korlátozás jogi akadályokba ütközött, és ezért visszavonták. Az egészségügyi minisztérium azonban továbbra is keresi annak módját, hogy hanuka idején a zsidó többségű településeken, karácsonykor pedig a keresztények lakta helyeken éjjel ne látogathassák egymást az emberek, hogy központi intézkedéssel akadályozzák a koronavírus terjedését. Szerda reggel földet ért a Tel-Aviv-i Ben Gurion reptéren az első oltóanyag-szállítmány, a Pfizer és a BioNTech vakcináját Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Juli Edelstein egészségügyi miniszter fogadta a repülőtéren.



Netanjahu a múlt hónapban bejelentette, hogy Izrael nyolcmillió oltóanyag megvásárlásáról írt alá megállapodást a Pfizerrel, amely elegendő négymillió izraeli beoltásához. A múlt héten arról számoltak be, hogy Izrael a hónap végéig már meg fog kapni kevesebb mint négymillió adagot, de pontos számot nem közöltek.



Szerdán csak csekély mennyiség, 3-4 adag érkezett, amelynek elsődleges célja az oltások zökkenésmentes fogadásának vizsgálata. Az oltóanyagot először a Teva gyógyszergyár megfelelő hűtési feltételeket biztosító logisztikai központjába szállítják, és ha minden rendben lesz, várhatóan csütörtökön megérkezhet az első jelentősebb szállítmány is. Egyelőre nem világos, hogy a jövőben pontosan mikor és mennyi vakcina érkezik Izraelbe.



A tervek szerint december 20-án kezdik meg az országos oltást, elsőként az egészségügyi dolgozók, az idősek és a veszélyeztetett csoportokhoz tartozók kaphatnak a vakcinából.



A mintegy kilencmilliós Izraelben március óta 348 968-an fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 14 905 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 2932-en haltak meg, jelenleg 558 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 310-en súlyos állapotban vannak, 113 embert lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.