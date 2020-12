Időjárás

Víz alá került a velencei Szent Márk tér, drámai a helyzet - videó

Elöntötte a víz a velencei Szent Márk teret kedden, mert nem kapcsolták be a várost védő Mose zsiliprendszert.



A víz bejutott a Szent Márk-székesegyházba is. "A helyzet drámai. Ha a vízszint tovább növekszik, a székesegyház belsejében lévő kápolnák is víz alá kerülhetnek" - közölték az olasz hatóságok a helyi sajtó híradása szerint.



Luigi Brugnaro velencei polgármester hangsúlyozta, hogy a vízszint a váratlanul erős sirokkószél miatt 145 centiméterre emelkedhet. Az önkormányzat közlése szerint a zsiliprendszert azért nem kapcsolták be, mert a meteorológusok kedd délelőtt még csak egy 130 centiméter nagyságú árhullámmal számoltak. Az időjárási viszonyok hirtelen romlása viszont készületlenül érte a várost - tették hozzá.



A Velencét védő Mose rendszer aktiválását 48 órával előre be kell ütemezni. Az utóbbi napokban a rendszert két alkalommal már bekapcsolták, ami eddig megakadályozta a város víz alá kerülését. Olaszországban napok óta zord az időjárás. Luca Zaia, Veneto régió vezetője közel félmilliárd eurós károkról számolt be az északkeleti térségben. Az olasz katasztrófavédelem a legmagasabb fokú riasztást adta ki keddre az ország északkeleti részében, illetve Róma térségében és a fővárostól délre eső vidéken.