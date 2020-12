Koronavírus-járvány

Lengyelországban könnyítésekre számíthatnak, akik beoltatják magukat

Jelenleg Lengyelországban tilosak az 5 főnél nagyobb gyülekezések, ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy karácsonykor egy lakásban az ott lakókon kívül csak öt vendég tartózkodhat. 2020.12.08 15:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lengyelországban a járványügyi rendelkezéseken belüli kedvezményekre számíthatnak majd a beoltott emberek, többek között nem vonatkoznának rájuk a karanténintézkedések - közölte kedden a lengyel egészségügyi miniszter, ismertetve a tervezett oltási stratégia fő pontjait.



A társadalmi konzultációra bocsátott, december közepén elfogadandó stratégiának szentelt sajtóértekezleten a lengyel kormányfői hivatal miniszteri rangú vezetője, Michal Dworczyk megerősítette: a vakcinálás elindítását januárra tervezik, a pontos időpont azon múlik, a vakcinagyártók mikor szerzik meg az Európai Unión belül szükséges engedélyeket.



Adam Niedzielski egészségügyi miniszter elmondta: a lakosságot többek között azzal ösztönöznék, hogy a beoltottakra nem vonatkoznának a karanténintézkedések, ha egy megfertőzött emberrel érintkeznek, illetve ha visszatérnek a járványügyi szempontból magas kockázatú országokból.



Nem érintenék őket a járvány miatt elrendelt, a gyülekezésekre és összejövetelekre vonatkozó létszámkorlátozások sem, vagyis a megengedett kereten felül vehetnének részt ezeken. Jelenleg Lengyelországban tilosak az 5 főnél nagyobb gyülekezések, ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy karácsonykor egy lakásban az ott lakókon kívül csak öt vendég tartózkodhat.



Niedzielski megjegyezte: nem kizárt, hogy a stratégia végleges változatában más kedvezmények is szerepelnek majd a beoltottak számára.



Dworczyk újságírói kérdésre elmondta: a tervezetben nem szerepel, hogy a beoltottakat felmentenék a szájmaszk köztéri viselésének jelenleg érvényes kötelessége alól.



Az oltásokat tervek szerint a közel 2,5 ezer, lengyelországi községekben létesített, illetve további 8 ezer kijelölt helyen végeznék, kihasználva a mobil, autóbuszos rendelőket, valamint a drive-thru pontokat is.



Dworczyk közlése szerint a jelenlegi kapacitás hetente 180 ezer személy beoltását teszi lehetővé.



Korábbi közlések szerint a vakcinálás Lengyelországban önkéntes és ingyenes lesz, első körben a kockázati csoportokat - az egészségügyi dolgozókat, az őket segítő rendfenntartó erőket, valamint a 65 évnél idősebb embereket oltják be.



Mateusz Morawiecki kormányfő kedden a Facebookon tudatta: Lengyelország több mint 60 millió vakcinát foglalt le hat gyártótól.



Novemberi felmérések szerint a lengyelek több mint felének nem áll szándékában beoltatni magát.



Lengyelországban az utóbbi két hétben lassul a járvány, kedden a közel 38 millió lakosú országban 8312 új fertőzésről számoltak be, közvetlenül a Covid-19 miatt 94 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 317 ember hunyt el.