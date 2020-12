Koronavírus-járvány

Angliában valódi kormányzás folyik, ott már oltanak Covid-19 ellen

Angliában elsőként egy 90 éves hölgy kapta meg a védőoltást az új koronavírus ellen. William Shakespeare volt pedig a második ember, aki megkapta. 2020.12.08 13:54 ma.hu

A 81 éves William Shakespeare volt a második, aki megkapta a COVID-oltást

Megkezdődött kedden az új típusú koronavírus elleni tömeges oltási kampány az Egyesült Királyságban. Elsőként egy 90 éves hölgy kapta meg a védőoltást az új koronavírus ellen, a második pedig maga William Shakespeare.



A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) a múlt héten jelentette be, hogy engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását. Az Egyesült Királyság a világon elsőként adott hatósági jóváhagyást egy koronavírus-vakcina alkalmazására.



A kedden kezdődő oltási kampányhoz az első menetben 800 ezer adag vakcina áll rendelkezésre, de a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból London eddig 40 millió dózist rendelt. Az első szállítmány pénteken érkezett Belgiumból kamionnal Angliába.



A vakcinákat egy elosztóközpontba vitték, amelynek helyszínét a brit kormány nem hozta nyilvánosságra, de hétfő estére országszerte az összes kijelölt oltási helyszínre megérkeztek az oltóanyagok. Az első oltási fordulóra hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyeket, de később a körzeti orvosi rendelőkben, majd a patikákban is be lehet adni a vakcinát.



A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-oltóanyagának engedélyezési eljárását is megkezdte. Ebből a vakcinából a brit kormány 100 millió adagot rendelt.



A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához.



A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók, majd időrendi sorendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek.



A 65 éven felüliekkel egy csoportba tartoznak azok a 16-64 év közöttiek, akiknek olyan krónikus alapbetegségük van, amely növeli a súlyos szövődmények, illetve a halálozás kockázatát koronavírus-fertőzés esetén. Az Egyesült Királyságban eddig több mint 61 ezer halálos áldozata van a koronavírus okozta Covid-19 betegségnek.