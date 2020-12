Vatikán

Ferenc pápa Szent József-évet és ezzel járó teljes búcsút hirdetett meg

Szent Józsefnek szenteli az következő egy évet Ferenc pápa a kedden közölt apostoli levél szerint, ezzel egy időben teljes búcsút biztosít az egészségügyi vészhelyzetben, elsők között az idősek, a betegek, a szenvedők számára.



Ferenc pápa a szeplőtelen fogantatás ünnepnapján apostoli levelet közölt, amelyet Szent Józsefnek szentelt. A pápai bejelentés szerint december 8-től egy éven át az egyház Szent Józsefnek szenteli az esztendőt.



A latinul Patris corde (Atyai szívvel) című apostoli levél évfordulóra esik, mivel IX. Pius százötven éve, 1870. december 8-án Szent Józsefet az egyetemes katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította. Akkor az egyház különösen nehéz időszakot élt át az olasz országegyesítés és a belső megosztottság miatt.



Ferenc pápa apostoli levelében részletesen elemzi Szent József alakját, akiről "kevés adat maradt fent, mégis központi szerepet töltött be" Jézus életében.



"A jelenlegi járványhelyzetben és válságban is életünket olyan hétköznapi és egyszerű emberek szövik át és támogatják, akik általában feledésbe merülnek, nem tűnnek fel az újságok címlapjain és a (..) show-műsorokban sem, mégis ők azok, akik történelmünk meghatározó eseményeit írják" - hangsúlyozta a pápa. Megemlítette az orvosokat, ápolókat, az élelmiszerüzletek dolgozóit, takarítókat, idősgondozókat, fuvarozókat, a rendfenntartó erők tagjait, önkénteseket, papokat és szerzetes rendek tagjait, pedagógusokat és a nagyszülőket is.



Szent Józsefhez hasonlóan mindannyian feltűnés nélkül vannak jelen a mindennapokban, diszkréten, majdnem elbújva, mégis támaszt nyújtanak a nehézségekben - írta Ferenc pápa. Hozzátette: ezek az emberek "megértették, hogy senki sem menekül meg egyedül (..) türelmet és reményt adnak, pánik helyett felelősségvállalást sugallnak".



Az apostoli levél Szent József atyai szerepét kíséri végig a szeretet, a gyengédség, a tisztaság, a befogadás, a munkavégzés, a "kreatív bátorság" lépcsőin, aktuális párhuzamokat állítva fel a mai egyház és a hívők, valamint a mai világban gyermeket nevelő szülők és gyermekeik között.



Ferenc pápa szerint a világnak "atyákra és nem uralkodókra van szüksége, a világ elutasítja az uralkodókat, akik mások javait saját ürességük miatt akarják birtokolni, akik összekeverik a tekintélyt a tekintélyuralommal, a szolgálatot a szolgasággal, a megmérettetést az elnyomással, a szeretetet az eltartással, az erőt a pusztítással".



Ferenc pápa apostoli levelét az úgynevezett apostoli penitencia hivatal dekrétuma kíséri, amely december 8-tól a Szent Józsefnek szentelt év egészére teljes búcsút biztosít.



Ez azt jelenti, hogy az egyház a bűnökért járó büntetéseket ünnepélyes keretek között elengedi a búcsúkhoz szabott szükséges feltételek mellett - nyilatkozta Dr. Németh Norbert a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora az MTI-nek.

A búcsú feltételeit a vatikáni dokumentum részletesen tartalmazza, kiemelve, hogy a jelenlegi világméretű egészségügyi vészhelyzetben a teljes búcsúban mindenek előtt az idősek, betegek, haldoklók részesülnek, valamint azok, akik indokolt okokból nem tudják elhagyni otthonaikat többek között a járványkorlátozások miatt.