Ferenc pápa egyedül imádkozott a szeplőtelen fogantatás ünnepén

Ferenc pápa kedden kora reggel elhagyta a Vatikánt, és a Róma belvárosában található Szűz Mária-szoborhoz ment imádkozni a szeplőtelen fogantatás ünnepnapján, amely az idén hívők nélkül zajlik a koronavírus-járvány korlátozások miatt - közölte a szentszéki szóvivő.



A pápa reggel hétkor autóval tette meg a Vatikánváros és a Spanyol-lépcső melletti tér közötti utat a teljesen üres Rómában.



A Szűz Máriát ábrázoló szobornál egyedül mondott imát, az esős időben kezében esernyővel és szájmaszkban, majd fehér rózsakoszorút helyezett el. A szertartáson csak a római tűzoltóság tagjai vettek részt A szentszéki közlemény szerint Ferenc pápa Szűz Mária oltalmát kérte Róma városára és a világra mindazok számára, akik a jelenlegi járványban a betegségtől és a csüggedéstől szenvednek.



Ferenc pápa ezt követően a Santa Maria Maggiore-bazilikában mutatott be misét, majd visszament a Vatikánba.



Hagyománynak számít, hogy az egyházfő a december 8-i ünnepnapon a belvárosban található Szűz Mária-szoborhoz látogat, és itt a hívők és turisták gyűrűjében Róma és a világ üdvösségéért imádkozik, majd virágkoszorút helyez el, melyet tűzoltók tesznek a szobrot tartó 27 méter magas oszlop tetejére. Az idén ez nem volt lehetséges a járványkorlátozások miatt: a Vatikán korábban le is mondta az eseményt, Ferenc pápa azonban végül úgy döntött, nem töri meg a hagyományt. Ehelyett egyedül, a kora reggeli órákban kereste fel a helyszínt.



A szeplőtelen fogantatást IX. Piusz pápa emelte dogmává 1854. december 8-án. Azóta egyházi ünnepnek, és Olaszországban piros betűs állami ünnepnapnak számít. A Szűz Mária szobrával díszített kegyoszlopot ugyanabban az évben emelték a Spanyol-lépcső melletti téren. Az emelésben résztvevő tűzoltók 1923 óta koszorút helyeznek el a kegyoszlopnál, 1958 óta pedig az ünnepnapon a pápák is ellátogatnak a szoborhoz.