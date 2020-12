Gyász

Meghalt Chuck Yeager, az első "szuperszonikus" pilóta

Kilencvenhét éves korában meghalt Chuck Yeager, az amerikai légierő nyugállományú dandártábornoka, híres berepülőpilóta, akinek 1947-ben elsőként sikerült áttörnie a hanghatárt. 2020.12.08 10:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Yeager hétfőn hunyt el. Halálának hírét felesége, Victoria erősített meg a férfi hivatalos Twitter-oldalán - írja a Deadline című filmes portál.



Az 1923-ban Nyugat-Virginiában született Yeager a második világháborúban vadászpilótaként szolgált. A háborút követően a légierőnél maradt és a Muroc Army Air Field - ma Edwards légitámaszpont - egyik berepülőpilótája lett.



1947. október 14-én ő vezette azt a Bell X-1 kísérleti repülőgépet, amely elsőként áttörte a hanghatárt.



Yeager két nappal a rekorddöntőnek szánt repülés előtt lovaglás közben eltörte két bordáját, de ezt eltitkolta felettesei elől, sérülését a közeli városka állatorvosával kezeltette. A rajt napján már akkora fájdalmai voltak, hogy a pilótafülkét csak egy barátja által seprűnyélből eszkábált eszközzel tudta becsukni.



A repülés ennek ellenére sikeresen lezajlott, a gépet a levegőben egy B-29 "repülő erődről" indították, és végül siklórepülésben szállt le. A dicsőségre azonban várnia kellett, a sikeres küldetést titkosították, és a hírt csak 1948 júniusában hozták nyilvánosságra.



A hatvanas években dandártábornokká léptették elő, az aktív szolgálattól 1975-ben vonult vissza.



Történelmi jelentőségű teljesítménye számos hollywoodi produkciót inspirált, ezek közül a leghíresebb a Philip Kaufman rendezte Az igazak című film.



Az 1983-as alkotás azokat a pilótákat követi nyomon, akiket kiválasztottak az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Mercury-programjának - az Egyesült Államok első, emberek részvételével végrehajtott űrprogramjának - asztronautáivá. A filmben Sam Shepard alakítja Yeagert, aki egy kis szerep erejéig maga is felbukkan a produkcióban.



A mozi, amelyben Fred Ward, Dennis Quaid, Ed Harris és Scott Glenn alakította a többi főszereplőt, négy Oscar-díjat is nyert 1984-ben.



Yeagert több kisebb-nagyobb filmes szerepben is láthatta a közönség, játszott a Smokey és a Bandita 2-ben, valamint főszereplője volt a Flying Without Fear című alkotásnak.