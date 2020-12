Koronavírus

Bosznia-Hercegovina egy országrészében az ünnepekre is fennmaradnak a korlátozások

Egyelőre két hétre hosszabbították meg az éjszakai kijárási tilalmat és a gyülekezési korlátozásokat Bosznia-Hercegovina többségében bosnyákok és horvátok lakta országrészében, a Bosznia-hercegovinai Föderációban, ám a válságstáb vezetője szerint a korlátozások a karácsonyi és a szilveszteri ünnepen is érvényben maradnak majd.



Az Avaz.ba boszniai hírportál beszámolója szerint Goran Cerkez mindenkit arra kért, ne is szervezzen szilveszteri ünnepséget, a tömeges rendezvényeket ugyanis bizonyosan nem fogják engedélyezni.



Predrag Kon, Szerbia legismertebb járványügyi szakértője is hasonló felhívást fogalmazott meg hétfőn este, amikor a szerbiai közszolgálati televízió beszámolója szerint arról beszélt, nem tudja, lesznek-e további korlátozások vagy szigorítások, de az bizonyos, hogy az idei szilveszteri bulikat nem tarthatják meg, hiszen gyülekezési tilalom van érvényben.



A regisztrált fertőzöttek száma keddre Szerbiában 6557-tel 226 209-re, Koszovóban 519-cel 43 324-re, Észak-Macedóniában 365-tel 68 335-re, Montenegróban 316-tal 38 562-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 437-tel 94 944-re emelkedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 56-tal 2005-re, Koszovóban 14-gyel 1120-ra, Észak-Macedóniában 25-tel 1949-re, Montenegróban tízzel 543-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 60-nal 3012-re nőtt.