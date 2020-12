Tűzszerészek

Akár tíz évre is evakuálhatnak egy svájci várost

Több mint egy évtizedre is otthonuk elhagyására kényszerülhetnek Mitholz svájci település lakói, mert 3500 tonna, a második világháborúból visszamaradt, és mostanra veszélyessé vált lőszert kell eltávolítani egy hegyoldalba vájt fegyverraktárból – adta hírül az MTI. Bár Svájc mindkét világháborúból kimaradt, azért készültek a harcokra, azonban ez most nagyon sok pénzébe és idejébe kerül a háromnyelvű országnak.



A hatalmas földalatti lőszerraktárt a második világháború alatt létesítették a Berni-Alpokban arra az esetre, ha Svájcot megtámadnák. A terv az volt, hogy az országot érő támadás esetén a katonák a hegyekbe vájt titkos földalatti átjárók rendszerében elrejtőznének és onnan hajtanának végre támadásokat felhasználva a felhalmozott fegyver- és lőszerkészleteket.



A közelmúltban végzett állapotfelmérés nagyobb kockázatot tárt fel, mint amekkorát az 1949-es és az 1986-os vizsgálat állapított meg. A korábbi felmérések szerint is fennállt a robbanás veszélye, de akkor úgy ítélték meg, hogy az csak magát a katonai létesítményt érintené, ráadásul az elöregedő lőszer elszállítása túl kockázatos lenne, főleg geológiai okokból.



A svájci kormány december 7-én 900 millió svájci frankos tervet fogadott el a lőszerkészlet ártalmatlanítására.



Csak a mentesítés előkészítése legalább egy évtizedes lesz, így a kitelepítést is várhatóan csak 2030-ban kezdik el. A védelmi minisztériumnak 2022 őszére kell elkészülnie a kitelepítés és a 170 lakos kártalanítására vonatkozó részletes tervekkel. A kormány szerint a helyi hatóságok és lakosok is elfogadták a gigantikus fegyvermentesítési tervet.



A háború esetére felhalmozott hétezer tonna lőszer már okozott gondot, ugyanis 1947. december 19-én, röviddel éjfél előtt felrobbant, hatalmas törmelékesőt zúdítva a környező lakóépületekre, lerombolva a városka központját és vasútállomását, illetve kilenc ember meghalt a detonáció következtében.