Koronavírus

Megfertőződött az olasz belügyminiszter, megszakadt a kormányülés

Megfertőződött Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter, pozitív tesztjét a hétfői kormányülésen jelentették be. A tanácskozás azonnal megszakadt.



A római kormány tagjait minden tizedik napon tesztelik.



Az eredményt a kormányülés alatt jelentették be, így a tanácskozás megszakadt. A belügyminiszterhez legközelebb ülő külügyminiszter Luigi Di Maio, valamint az igazságügyi tárcát vezető Alfonso Bonafede - mindketten az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusai - tíz napos karanténba vonult.



A gazdasági helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról döntő kormányülést keddre tették át.



Tüdőgyulladással kórházba szállították Mara Carfagna képviselőt, a Hajrá Olaszország (FI) politikusát.



Egy nap alatt 13 720 új fertőzöttet szűrtek a korábbi majdnem 19 ezerhez képest, de hetvenezer kevesebb teszt végzésével. A tesztelések és az azokon szűrt betegek aránya enyhén növekedett, és ismét túllépte a tizenkét százalékot. Az aktív fertőzöttek száma 748 ezerre süllyedt, és fokozatosan csökken a kórházban kezeltek száma, amely jelenleg valamivel több mint 30 ezer.



Az elmúlt 24 órában 528 beteg halt meg a korábbi 564 után. A halottak száma december 3-tól napról napra csökken, de számuk már elérte a 60 606-t.



A halottak majdnem negyven százaléka Lombardia tartományban hunyt el február vége óta. A halottak átlagosd életkora nyolcvan év, és 97 százalékukat más, krónikus betegség miatt is kezelték. Massimo Gallo professzor, a milánói Sacco kórház virológusa szerint legalább húszezer idős beteg életét meg tudták volna menteni, ha a nyári hónapokban nem oldják fel a járványintézkedéseket.



Walter Ricciardi egészségügyi szakértő, a római kormány tanácsadója szerint a csökkenő számok ellenére Olaszország "a második járványhullám tetőzését éli át, és a neheze decemberben és januárban várható".



Abruzzo tartomány önálló döntéssel hétfőtől kilépett a vörös, vagyis kiemelten járványveszélyes zónából. Így egyetlen tartomány sem tartozik már vörös színű besorolásba.



Közepesen veszélyes, narancssárga régiónak számít Lombardia, Piemont, Calabria, Toszkána, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta és Bolzano térsége. Ezeknek a tartományoknak zárva van a külső határa.



A legenyhébb korlátozások érvényesek a sárga övezetekben: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Puglia, Umbria, Lazio, Liguria, Molise, Szardínia, Szicília tartományban és Trento területén. A sárga térségek között nem tiltott a mozgás, de december 21. és január 6. között a régiók közötti közlekedés az egész országra érvényes lesz.