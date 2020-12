Szavazás

116 százalékos részvétel egy községben, 8500 szavazópolgár két lakásban

Egy Valcea megyei faluban 116,27 százalékos volt a részvételi arány a román parlamenti választásokon. A fura szám úgy jött ki, hogy Rosiile község Pertesti falujában 43 szavazópolgár szerepel a választási jegyzékben, 19 óráig pedig ötvenen adták le voksukat, 19-en az állandó listákon, 31-en pedig pótlistán.



Galacon egészen hajmeresztő helyzet alakult ki, miután kiderült, hogy egy helybéli történelemtanár két lakásába összesen több mint 8500 személy lakcíme van bejelentve: egy kis garzonban mintegy háromezren, egy házban pedig nagyjából ötezren. Ezek a személyek moldovai és ukrajnai polgárok, akiknek romániai lakhelyre volt szükségük, hogy román személyi igazolványt szerezhessenek, a történelemtanár pedig „befogadta” őket. A több mint 8500 személy hat szavazókörzetben szerepel a választási jegyzékben - írta a Főtér.



Sepsiszentgyörgyön ittas volt az egyik szavazóbiztos, aki a sürgősségi kórházba fekvő betegeknek vitte a mozgóurnát. A magyar nemzetiségű szavazóbiztos az egyik román párt küldötte volt és azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy furcsán viselkedett és vitába keveredett a kórházi személyzettel.



Bákó megyében egy férfi másodszor is szavazott, miután szombaton Spanyolországban is leadta voksát. Neamt megyében egy férfi előzőleg kétszer szavazott Németországban, majd hazajött, itthon pedig biztos, ami biztos alapon, harmadszor is elment szavazni. Mindkét esetben bűnvádi eljárás indult választási csalás gyanúja miatt.