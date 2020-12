Koronavírus-járvány

Egyre nagyobb a nyomás a szlovén kormányon, hogy enyhítsen a korlátozásokon

A kereskedelmi ágazat vállalkozásainak több mint egy hónapja tartó lezárások miatt 750 millió euró forgalomtól estek el, és közel tízezer embert kell elbocsájtaniuk. 2020.12.06 17:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre nagyobb a nyomás a szlovén kormányon, hogy enyhítsen a koronavírus-járvány megfékezésére hozott szigorításokon, feloldjon néhány olyan, az üzletekre, a síközpontokra és a szolgáltatásokra vonatkozó korlátozást, amelyek elhagyása kevésbé kockázatos - írták a helyi lapok vasárnap.



A kereskedelmi ágazat képviselői a kormánnyal folytatott tárgyalásokon kiemelték: a több mint egy hónapja tartó lezárások miatt 750 millió euró forgalomtól estek el, és közel tízezer embert kell elbocsájtaniuk. A síközpontok is arra figyelmeztettek, hogy amennyiben a helyzet nem változik, a téli szezon elmaradása rájuk nézve is katasztrofális következményekkel járhat.



A kormány a héten fogadta el azt az ütemtervet, amely szerint enyhítenek majd a korlátozásokon. Ebben mennyiségi sávokat határoztak meg a napi új esetek, valamint a kórházban kezelt betegek számára vonatkozóan.



Járványügyi szakemberek szerint a jelenlegi reprodukciós ráta mellett december 19-e után jöhetnének csak az első enyhítések, ekkor kinyithatnának a fodrász- és szépségszalonok. Január másodika után megkezdhetik működésüket az óvodák, és elkezdődhet a tantermi oktatás az általános iskolák első három osztályában. Majd csak február elején oldanák fel a lakhelyelhagyási és az éjszakai kijárási tilalmat.



Derűlátóbb előrejelzések szerint, ha a reprodukciós ráta a jelenlegi egyről 0,7 alá csökkenne, akkor akár már január elején megszűnhet a korlátozások zöme.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint szombaton 1039-cel 85 814-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 44 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 1744-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1302-en vannak kórházban, közülük 197-et ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 2899 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 150 353-at. Az elmúlt napon 72 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 2174-re emelkedett. Kórházban 2543 beteget ápolnak, közülük 264-en vannak lélegeztetőgépen.



Zágráb újabb szigorításokat léptetett életbe múlt szombattól karácsonyig. Bezártak a kávézók, az éttermek, az edzőtermek és a sportközpontok, betiltották a karácsonyi vásárokat, valamint korlátozták az üzletek és a szállodák tevékenységét.



Keddtől a kormány szigorított a határátlépési feltételeken is. Néhány kivétellel csak 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel lehet beutazni az országba.