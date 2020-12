Koronavírus-járvány

Ukrajnában már több mint nyolcszázezer fertőzöttet azonosítottak

Az elmúlt napon 13 ezer 825 esettel 801 ezer 716-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 226 áldozattal 13 ezer 421-re. 2020.12.05 12:18 MTI

Továbbra sem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, szombatra is csaknem 14 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, a járvány kezdete óta igazolt fertőzöttek száma pedig velük együtt átlépte a nyolcszázezret.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 13 ezer 825 esettel 801 ezer 716-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 226 áldozattal 13 ezer 421-re. Eddig 412 ezer 533-an gyógyultak meg, közülük pénteken csaknem 15 ezren, így az aktív betegek száma most több mint ezerrel 375 ezer 762-re csökkent. A legtöbb új beteget, 1541-et ismét az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel előző nap, velük az eddig igazolt fertőzöttek száma Kijevben meghaladta a 78 ezret, az elhunytaké pedig 15-tel 1410-re nőtt.



Az elmúlt napon 1504 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szombati tájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy mostantól már nincs érvényben a hétvégi zárlat. Arra szólította fel ugyanakkor az embereket, hogy továbbra is tartsák be a kötelező maszkviselést a zárt nyilvános helyeken és a közösségi közlekedési eszközökön, kerüljék a nagy tömegben való csoportosulást és használjanak fertőtlenítő szereket.



A hétvégi karantént a napokban törölte el a kormány, november három utolsó hétvégéjén volt érvényben, és ez alatt az élelmiszerboltokon, a gyógyszertárakon, valamint a közösségi közlekedésen kívül semmi sem működhetett. Mostantól a hét minden napján a korábbi narancs színű besorolás szerinti korlátozások vannak érvényben az ország egész területén.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lakossághoz intézett péntek esti üzenetében kijelentette, azt javasolta Denisz Smihal miniszterelnöknek, hogy decemberben ne vezessen be a kormány teljes zárlatot az országban. Bizonyosra mondta viszont, hogy januárban már nem lesz elkerülhető a jelenleginél szigorúbb korlátozások bevezetése.