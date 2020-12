Koronavírus

Bécsben és Ausztria két nyugati tartományában megkezdődött a tömeges tesztelés

Bécsben és Ausztria két nyugati tartományában, Tirolban és Vorarlbergben megkezdődtek pénteken a koronavírus-járvány miatt meghirdetett tömeges tesztelések.



Tirolban és Vorarlbergben vasárnapig, a fővárosban december 13-áig folyik a lakosság tömeges szűrése. A tesztállomások reggel 8 és este 6 óra között fogadják az embereket, akik előzetes regisztráció után vehetnek részt a tesztelésen.



A Salzburghoz tartozó Annaberg-Lungötz településen, ahol az országban elsőként, december 2-án megkezdődött a nagy számú tesztelés, már le is zárult a lakosság tömeges szűrése. Hatvankét százalékos részvétel mellett, 1148 embernél mindössze két pozitív esetet találtak.



Ausztriában a koronavírus-járvány kezdete óta elvégzett tesztek száma meghaladta a 3,2 milliót. A mostani tömeges szűrés megkezdésével napi 30-40 ezerrel kívánják emelni a tesztelési kapacitást tesztállomásonként. Ez csak Bécsben, ahol három helyszínen folyik a szűrés, 150 ezer elvégzett tesztet jelent majd naponta. A cél, hogy felderítsék a tünetmentes fertőződéseket, és ezáltal megszakítsák a fertőzési láncolatokat a 8,9 millió lakosú országban.



Sebastian Kurz kancellár novemberben jelentette be a tömeges tesztelést, amelyhez az elkövetkező napokban további tartományok is csatlakoznak.



Szakértők egy része nem értett egyet az erről szóló tervekkel, mert szerintük negatív eredmény esetén az emberek arra a téves következtetésre juthatnak, hogy karácsonykor ugyanúgy ünnepelhetnek, mint a korábbi években. Emellett aggódnak a gyorstesztek megbízhatósága miatt is, és inkább a nagy kockázatú csoportok tesztelésére helyeznék a hangsúlyt.



Tömeges tesztelést tartottak már Szlovákiában és az Olaszországhoz tartozó Dél-Tirolban is. A kontaktkutatáshoz kellő kapacitások hiánya miatt azonban Szlovákiában például elhalasztották az újabb tömeges tesztelést.