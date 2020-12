Angol tisztifőorvos-helyettes: a legveszélyeztetet

Angol tisztifőorvos-helyettes: a legveszélyeztetettebbek beoltásával csaknem minden haláleset megelőzhető

A koronavírus-betegség okozta halálozások és a kórházi kezelésre szorulók száma is csaknem nullára csökkenthető, ha a lakosság leginkább veszélyeztetett csoportjainak tagjai nagy számban megkapják a koronavírus ellen kifejlesztett oltást - mondta csütörtökön Jonathan Van-Tam angol tisztifőorvos-helyettes.



A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) előző nap bejelentette, hogy engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását. Az Egyesült Királyság ezzel a világ első olyan országa, amely hatósági jóváhagyást adott egy koronavírus-vakcina alkalmazására.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság értesülése szerint csütörtökön a Eurostar szuperexpresszen már el is indították Belgiumból Angliába az első adag Pfizer/BioNTech-oltóanyagot, amelyből a brit kormány eddig 40 millió dózist rendelt.



A brit kormány tervei szerint az Egyesült Királyságban jövő kedden kezdődik az oltási kampány, és ehhez az első menetben 800 ezer adag vakcina áll majd rendelkezésre.



A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá az új típusú koronavírus elleni oltáshoz.



A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók, majd időrendi sorendben a 75, a 70 és a 65 éven felüliek következnek.



A 65 éven felüliekkel egy csoportba tartoznak azok a 16-64 év közöttiek, akiknek olyan krónikus alapbetegségük van, amely növeli a súlyos szövődmények, illetve a halálozás kockázatát koronavírus-fertőzés esetén.



Jonathan Van-Tam professzor, aki csütörtök délután a BBC hírtelevízió és a BBC rádió szervezésében a közönség telefonos kérdéseire válaszolt, kijelentette: ha az elsőbbségi lista élén álló különösen veszélyeztetett csoportok tagjai "nagyon nagy számban" megkapják a vakcinát, és ha az oltóanyag valóban nagyon hatékonynak bizonyul, akkor a Covid-19 betegség okozta halálozások és a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-betegek száma elvileg akár 99 százalékkal is csökkenthető.



Az angliai tisztifőorvos-helyettes hangsúlyozta: ehhez az is szükséges, hogy az oltási program a lehető leggyorsabban haladjon, és a lehető legnagyobb mennyiségű vakcina kerüljön forgalomba.



A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság a napokban az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-oltóanyagának engedélyezési eljárását is megkezdte.



Ebből a vakcinából a brit kormány már 100 millió adagot megrendelt.



Van-Tam professzor a csütörtöki BBC-műsorban elmondta: reméli, hogy a brit gyógyszerfelügyelet még karácsony előtt engedélyezi ennek az oltóanyagnak a forgalmazását is.

Az angliai tisztifőorvos-helyettes hangsúlyozta ugyanakkor, hogy továbbra is nagyobb óvatosnak kell lenni, hiszen a járvány még korántsem ért véget. Úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzet egy futballmérkőzéshez hasonlítható, amelynek 70. percében sikerült egyenlítő gólt lőni.