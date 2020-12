Koronavírus-járvány

Spanyolországban legfeljebb tízen ünnepelhetnek együtt karácsonykor és szilveszterkor

Karácsonykor és szilveszterkor legfeljebb két külön háztartásból nem több, mint tíz ember ünnepelhet együtt - ismertette a spanyol egészségügyi miniszter a szerdán elfogadott szabályozást.



Salvador Illa madridi sajtótájékoztatóján elmondta: december 23-a és január 6-a között nem lehet szabadon közlekedni az ország tartományai között, csak kivételes okokkal, mint amilyen például a munkavégzés, az orvosi ellátás, vagy ebben az esetben a közeli hozzátartozó meglátogatása. A tartományok többségében ez nem jelent különösebb változást, mivel a be-, illetve kilépés jelenleg is korlátozott.



Az október 25-e óta érvényben lévő éjszakai kijárási tilalmat szenteste és szilveszter éjjelén hajnali fél kettőig hosszabbítják meg. Most régiónként eltérő, hogy este 10-kor, 11-kor vagy éjfélkor veszi kezdetét.



"Nagy a tét. (...) Nem örömünkben, vagy mások életének akadályozása miatt hozzuk ezeket az intézkedéseket" - fogalmazott a tárcavezető, emlékeztetve a járvány megfékezésére tett eddigi erőfeszítésekre.



Kérdésre válaszolva elmondta: az ismertetett rendelkezések kötelezőek az autonóm tartományok számára, miután a tartományközi tanács támogatta az elképzeléseket. A régiók közül Katalónia és Madrid nem szavazta meg a javaslatot.



Az ünnepi időszakkal kapcsolatban számos ajánlás is született, például, hogy a hazautazó diákok az indulás előtti tíz napban önként korlátozzák társas kapcsolataikat, vagy hogy a templomokban ne énekeljenek, hanem felvételről szóljon zene.



Salvador Illa szerint a járványügyi adatok ugyan folyamatosan javulnak, de továbbra is óvatosságra intenek. Százezer emberből átlagosan 251-en fertőzött az országban, az elmúlt 24 órában ötezer új esetet diagnosztizáltak, míg a regisztrált fertőzöttek száma több mint kilencezerrel nőtt. Egy hét alatt több mint ezren hunytak el a fertőzés következtében.



A járvány kezdete óta több mint 1,6 millióan kapták el bizonyítottan a fertőzést, az elhunytak száma közelít a 46 ezerhez.