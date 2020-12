Pedig létfontosságú lenne

ENSZ: az iskolás korú gyerekek kétharmadának nincs otthon internete

Az iskolás korú gyerekek kétharmadának világszerte nincs otthon internete - állapította meg az ENSZ kedden közzétett jelentésében, holott a pandémia miatti iskolabezárások miatt ez létfontosságú lenne az online oktatásukhoz.



Összességében mintegy 1,3 milliárd három és 17 év közötti gyermeknek nincs az otthonában internet. De a 15 és 24 év közötti korosztályba tartozók 63 százalékának otthonában szintén hiányzik az internet - emelte ki az UNICEF és a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) közös jelentése, amiről a phys.org tudományos ismeretterjesztő portál számolt be.



Ez már "több mint digitális szakadék, ez már inkább digitális kanyon" - figyelmeztetett Henrietta Fore, az UNICEF elnöke közleményében. Az internetkapcsolat hiánya megakadályozza, hogy a fiatalok a modern gazdaságban versenyezhessenek, és elzárja őket a világtól - tette hozzá.



A jelentés megállapításai különösen aggasztóak a jelenlegi helyeztben, amikor a pandémia miatt bezárnak az iskolák, és több százmillió gyereknek virtuálisan kellene tanulnia.



"Ne kerteljünk: az internethozzáférés hiánya a következő generáció jövőjébe kerül" - fogalmazott.



A jelentés szerint a digitális szakadék már a világjárvány kitörése előtt egyre mélyítette az egyenlőtlenségeket, a legszegényebb háztartásokból, valamint távoli vidékekről vagy alacsony jövedelmű országokból származó gyermekek egyre inkább lemaradtak társaiktól és vajmi kevés esélyük volt a felzárkózásra.



A szegény országokban minden húsz iskolás közül egynek volt otthon internete, míg a gazdag országokban élő iskolásgyerekek közül tízből kilencnek.



A Szaharától délre fekvő afrikai országokban és a Dél-Ázsiában élő gyerekek jutnak a legkisebb számban internethez: az ezekben a régiókban élő gyerekek közül tízből kilencnek nincs az otthonában internet.



A városi és vidéki környezetben élő gyerekek internethozzáférésében is nagy a különbség: a városi gyerekek 60 százalékának nincs internete otthon, a vidéken élők esetében azonban 75 százalék ez az arány.



Az ITU elnöke, Houlin Zhao közleményében kiemelte, hogy a vidéken élők bekapcsolása továbbra is nagy kihívás.



A jelentés arra is figyelmeztetett, hogy még azok a gyerekek sem biztos, hogy használni tudják a netet, akiknek az otthonában van internetkapcsolat. Sok gyerekeknek házimunkát kell végeznie vagy dolgoznia kell, vagy a háztartásban nincsenek megfelelő digitális eszközök. Emellett a jelentés szerint a lányoknak kevésbé van lehetőségük az internet használatára, mint a fiúknak. Ezzel kapcsolatban a jelentés készítőinek nincsenek pontos adatai, arról azonban igen, hogy mekkora a különbség összességében a férfiak és nők internethozzáférése között.

2019-ben világszerte a férfiak 55 százaléka, a nőknek pedig 48 százaléka használta az internetet. A különbség a szegény országokban és szegényebb régiókban sokkal jelentősebb. Afrikában például a fiúk és férfiak 37 százaléka, a lányok és nők 20 százaléka használta tavaly a netet az ITU adatai szerint.