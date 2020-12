Koronavírus

Brit egészségügyi miniszter: új fejezet kezdődött a járvány elleni harcban az Egyesült Királyságban

Új fejezet kezdődött a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a Pfizer és a BioNTech vállalatok által kifejlesztett oltóanyag gyógyszerhatósági jóváhagyásával - mondta szerdán Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyságban a jövő hét elején elkezdik az oltások beadását.



Hancock alsóházi beszámolója előtt néhány órával a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (HMRA) bejelentette, hogy engedélyezte a Pfizer/BioNTech-vakcina forgalmazását. Az Egyesült Királyság ezzel a világ első olyan országa, amely hatósági jóváhagyást adott egy koronavírus-oltóanyag alkalmazására.



Hancock a londoni alsóház képviselőinek tartott szerda délutáni ismertetésében megerősítette, hogy a brit kormány 40 millió adagot már megrendelt a most jóváhagyott oltóanyagból. A miniszter szerint ez húszmillió oltásra elegendő, mivel mindenkinek két dózist kell beadni.



A miniszter megerősítette azt is, hogy a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) már a jövő hét elején megkezdi az oltások beadását, és az első menetben 800 ezer adag vakcina kerül forgalomba.



Hancock elmondta, hogy a kormány a Pfizer/BioNTech-vakcinával együtt hét oltóanyag kifejlesztését támogatja, és ezekből 357 millió adagot kötött le.



Hozzátette: ez a világ egyik legnagyobb, egy főre jutó oltóanyag-rendelési állománya, és a vakcinák forgalmazása minden idők egyik legnagyobb polgári logisztikai feladata lesz.



Megerősítette: a brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá az új típusú koronavírus elleni oltáshoz.



A JCVI által szerdán ismertetett 25 oldalas útmutatás szerint az elsőbbségi lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók, majd időrendi sorendben, a 75, a 70 és a 65 éven felüliek következnek.



A 65 éven felüliekkel egy csoportba tartoznak azok a 16-64 év közöttiek, akiknek olyan krónikus alapbetegségük van, amely növeli a súlyos szövődmények, illetve a halálozás kockázatát koronavírus-fertőzés esetén.



Ezután a 60, az 55 és az 50 éven felüliek következnek, mielőtt az oltási kampány a lakosság fiatalabb korcsoportjaira is kiterjedne.



Matt Hancock szerdai alsóházi beszámolójában elmondta, hogy jóllehet az oltási program az Egyesült Királyságban már a jövő héten elkezdődhet, a vakcinák alkalmazása jövőre válik tömegessé.



Az egészségügyi miniszter kérte ugyanakkor, hogy akit az NHS az elsőbbségi lista alapján oltásra hív be, mielőbb jelentkezzen, hogy megvédhesse saját magát, szeretteit és tágabb közösségét.

Elmondta azt is, hogy az oltások beadása a kijelölt kórházakban kezdődik, majd kiterjed a helyi közösségi ellátó szolgálatokra, a körzeti orvosi rendelőkre és idővel a patikákban is hozzá lehet majd jutni a vakcinákhoz.



A kormány harmadik lépésként tömeges befogadóképességű helyszíneken, mindenekelőtt konferenciaközpontokban és sportlétesítményekben is oltási központokat alakít ki, hogy minél nagyobb számban lehessen beadni a folyamatosan hozzáférhetővé váló újabb oltóanyagokat - mondta szerdai tájékoztatójában a brit egészségügyi miniszter.