Továbbra is ismeretlen a trieri tömeges gázolás háttere

Továbbra is ismeretlen a németországi Rajna-vidéken fekvő Trierben történt tömeges gázolás háttere, a rendőrség még nem tudta feltárni az öt ember életét kioltó szándékos bűncselekmény indítékát - mondta a rajna-vidék-pfalzi tartományi belügyminiszter szerdán.



Roger Lewentz a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádiónak elmondta: a kedden történt esettel kapcsolatban egyelőre csak az tűnik biztosnak, hogy nem politikai indíttatású, és minden egyéb homályos.



A hatóságok nem találtak értékelhető nyomokat, így például nem került elő levél, bármilyen egyéb irat vagy üzenet, amelyben az elkövető vállalja és magyarázza tettét. Ezért be kell várni az őrizetbe vett gázoló kihallgatásának eredményeit.



A miniszter arról is szólt, hogy szerinte nem megalapozottak a bírálatok, amelyek szerint nem volt megfelelő a trieri belváros sétáló övezetének védelme. Az ilyen övezetekbe bejárást kell biztosítani a szállítóknak, mentőknek, tűzoltóknak, és nem lehet száz százalékos védelmet biztosítani az autót vagy más gépjárművet fegyverként használó támadók ellen - fejtette ki a tartományi belügyminiszter.



A gázoló kedd délután nagy sebességgel végighajtott Trier belvárosának fő sétálóutcáján. A nyomozás megállapításai szerint cikkcakkozva haladt, azzal a szándékkal, hogy minél több emberben kárt tegyen. Négyen a helyszínen életüket vesztették, köztük egy kilenc hónapos csecsemő. Tizennégyen megsérültek, többen életveszélyesen, egyikük kedd este, a kórházban meghalt.



A gázoló egy 51 éves, Trierben született német férfi. A helyszín közelében fogták el, városi terepjáróját két civil rendőrautós egység szorította le az út szélére. Kirángatták a volán mögül, leteperték, őrizetbe vették. Erősen ittas volt, szerda reggelig nem is tudták kihallgatni.



A trieri ügyészség adatai szerint a férfi büntetlen előéletű, bejelentett lakhelye nincs, közeli rokonai sincsenek. Az utóbbi napokat a terepjáróban töltötte, amelyet kölcsönkapott egy ismerősétől.

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv