Tömegbe gázolás Trierben - erősen ittas volt a német sofőr - videó

Emberek közé hajtott egy autós kedden a németországi Trierben egy sétálóutcában, négyen meghaltak, tizenöten megsérültek, többen súlyosan.



Az autót egy Trierben született 51 éves német férfi vezette. Ügyében nincsenek terrorizmusra, politikai vagy vallási indítékra utaló jelek - emelte ki a városvezetés, a rendőrség és az ügyészség közös tájékoztatóján Peter Fritzen, a trieri ügyészség vezetője.



A férfi erősen ittas állapotban hajtott keresztül a belváros gyalogos övezetének több utcáján, és válogatás nélkül gázolt el embereket. Autóját rendőrök tartóztatták fel. Gyilkosság és súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.



A halálos áldozatok között van egy kilenc hónapos csecsemő. Édesanyja súlyos sérülésekkel kórházba került.



Az esetről a német sajtóban megjelent felvételek szerint a gázoló egy ezüst színű városi terepjáróval hajtott a tömegbe. Kocsiját a sétálóutcáktól nem messze szorította le az út szélére két autós rendőri egység. A civil ruhás rendőrök kirángatták a sofőrt a volán mögül és leteperték.



A szövetségi kormány megdöbbenéssel értesült a történtekről. "Gondolatban a halálos áldozatok hozzátartozóival vagyunk, és a sok sebesülttel és mindazokkal, akik ellátják az érintetteket" - közölte Steffen Seibert kormányszóvivő.



A Németország nyugati részén fekvő Rajna-vidék-Pfalz tartomány egyik legnagyobb városában történtek miatti megdöbbenését fejezte ki mások mellett Malu Dreyer tartományi miniszterelnök is.

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv