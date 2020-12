Brexit - Már lehet kérvényezni a brit letelepedési és munkavállalási vízumot

Brexit

Nagy-Britannia január 31-én kilépett az Európai Unióból, de a távozása napján életbe lépett, december 31-ig érvényes átmeneti időszakban nem változtak a bevándorlási szabályok.

Keddtől kérvényezhetik a nagy-britanniai letelepedési és munkavállalási vízumokat azok a külföldiek, köztük az EU-tagországok állampolgárai, akik 2021. január 1. után kívánnak Nagy-Britanniába költözni. Azoknak az uniós állampolgároknak, akik már Nagy-Britanniában élnek és megszerezték, vagy a jövő júniusi határidőig kérvényezik a letelepedési engedélyt, nem kell ilyen vízumért folyamodniuk.



Nagy-Britannia január 31-én kilépett az Európai Unióból, de a távozása napján életbe lépett, december 31-ig érvényes átmeneti időszakban nem változtak a bevándorlási szabályok.



A brit kormány azonban már nyáron bejelentette, hogy jövő januártól új, pontozásos rendszerre alapuló, az EU-ból és az unión kívüli országokból újonnan érkezőkre egységesen érvényes bevándorlási szabályokat alkalmaz.



A brit belügyminisztérium tájékoztatása szerint a letelepedéshez és munkavállaláshoz januártól szükséges vízumok beszerzési folyamatát már keddtől, vagyis az új szabályozás érvénybe lépése előtt egy hónappal meg lehet kezdeni az erre kialakított online felületen.







A január 1-én életbe lépő szabályozási elvek alapján az egyes megszabott kritériumok teljesítésével legalább 70 pontot össze kell gyűjtenie a külföldi kérelmezőnek ahhoz, hogy letelepedési és munkavállalási folyamodványát a brit hatóságok jóváhagyják.

A rendszer előírja, hogy a külföldi munkavállalóknak már kérelmük benyújtása idején érvényes állásajánlatuk legyen olyan munkáltatótól, amelynek állásajánlat-tételi jogosultságát a brit kormány elismeri.



Külföldi munkavállalók olyan állásokra jelentkezhetnek, amelyek betöltéséhez megvan a minimálisan megkövetelt vagy ezt meghaladó szakképesítésük.



Mindemellett csak olyan kérelmező nagy-britanniai munkavállalási engedélye hagyható jóvá, aki a hivatalos meghatározás szerint "elfogadható szinten" beszél angolul.



A szabálygyűjtemény szerint azok, akik megfelelnek ezeknek a más kritériumokkal nem helyettesíthető előírásoknak, 50 pontot szerezhetnek, de további 20 pontot kell gyűjteni olyan feltételek teljesítésével, amelyek egymással helyettesíthetők.



Ezek közé tartozik a javadalmazás, amellyel önmagában 20 pont szerezhető, de az ennek eléréséhez szükséges éves bérminimum 25 600 font (10,4 millió forint).



Ha ez az éves bér egy adott munkahelyen nem érhető el, a kieső pontszámok más feltételek teljesítésével pótolhatók.



Így például azok is számíthatnak munkavállalási kérelmeik kedvező elbírálására, akik minimum évi 20 480 font javadalmazást ígérő állásajánlattal érkeznek, ha az adott állás szerepel a hiányszakmák hivatalosan összeállított listáján.



Az ilyen állásokra szóló foglalkoztatási ajánlatok bemutatása is 20 pontot ér az elbírálás során.



Ugyanígy maximális 20 pont szerezhető, ha a munkaadó nem ígér évi 25 600 font bérezést, viszont a jelölt az adott munkakör szakterületén szerzett, a feladat ellátása szempontjából érdemi jelentőségű PhD diplomát mutat be.



Azok a külföldi EU-polgárok, akik a december 31-éig terjedő átmeneti időszak végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepednek Nagy-Britanniában, továbbra is maradhatnak az országban külön vízum nélkül, megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, ha meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos elnevezéssel letelepedett jogi státusért - folyamodtak vagy folyamodnak.



E jogi státust 2021. június 30-ig lehet kérelmezni.