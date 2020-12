Tömegbe hajtott egy autós a németországi Trierben - halottak - videóval!

Emberek közé hajtott egy autós kedden a németországi Trierben egy sétálóutcában, a város polgármesterének tájékoztatása szerint ketten meghaltak, tízen megsebesültek.



Wolfram Leibe a helyszínen újságíróknak azt mondta, hogy ámokfutás történt a belvárosban.



A trieri rendőrség egy Twitter-bejegyzésben közölte, hogy az autó vezetőjét őrizetbe vették. További részleteket nem ismertettek.



A Südwestrundfunk (SWR) regionális közszolgálati médiatársaság jelentése szerint szemtanúk azt mondták, hogy az autós szándékosan gázolt el gyalogosokat a sétálóutcában.

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv