Koronavírus

Horvátország szigorít beutazási feltételein

Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 1830 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte 128 442-öt. 2020.12.01 07:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A horvát kormány hétfői ülésén szigorított a határátlépési feltételeken, éjféltől csak 48 óránál nem régebbi PCR-tesztel lehet beutazni az országba - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter.



A tárcavezető kifejtette: azon európai uniós országok állampolgárai, amelyek zöld besorolású tagállamból érkeznek Horvátországba, továbbra is korlátozások nélkül léphetik át a határt. Jelenleg azonban ebbe a kategóriába csak Finnország tartozik - tette hozzá.



Az új protokoll alól kivételt képeznek az átutazók, az egészségügyi dolgozók, a tanulók, a fuvarozók, a diplomaták és határmenti ingázók, abban az esetben, ha 12 óránál nem hosszabb időre hagyják el Horvátországot, vagy tartózkodnak az országban.



Kiemelte ugyanakkor, hogy a nem uniós állampolgárok - néhány kivétellel - nem utazhatnak be Horvátországba.



Vili Beros egészségügyi miniszter ismertette azt a törvénymódosítási javaslatot, amely szerint 500 kunára (24 000 forint) büntetnék azokat a fizikai személyeket, akik nem viselnek maszkot, valamint 10 ezer kunára (500 ezer forint) mindazokat, akik tíz főnél nagyobb magánösszejöveteleket szerveznek. A rendeletet még a parlamentnek is el kell fogadnia. Horvátországban eddig csak azokat a jogi személyeket büntették, akik nem tartották be a járvány megfékezésére hozott korlátozásokat.



Zdravko Maric pénzügyminiszter bejelentette: az állam 4000 kuna (190 ezer forint) fizetést ad azoknak a munkavállalóknak, akik a válságstáb intézkedései miatt nem dolgozhatnak, a munkáltatókat pedig felmenti a járulékfizetés alól. A likviditás megtartása érdekében úgynevezett Covid-hiteleket is kínálnak, összesen 1,3 milliárd kuna (61,7 milliárd forint) értékben. Azon vállalkozások számára pedig, amelyek forgalma 60 százalékkal esik vissza a tavalyi évhez képest, fedezi költségei egy részét.



Zágráb újabb szigorításokat léptetett életbe szombattól karácsonyig. Bezártak a kávézók, az éttermek, az edzőtermek és a sportközpontok, betiltották a karácsonyi vásárokat, valamint korlátozták az üzletek és a szállodák tevékenységét.



A vállalkozók nem elégedettek a kormány döntésével. Hétfőn több tucatnyian mécseseket helyeztek el a pénzügyminisztérium épülete előtt.



Drazen Orescanin, a mikro-, kis- és középvállalkozások egyesületének elnöke a sajtónak úgy nyilatkozott: a tárgyalások során az adóbefizetések elhalasztását, a forgalmi adó (áfa) csökkentését és a forgalomkiesés kompenzálását kérték a kormánytól.



Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 1830 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte 128 442-öt. Az elmúlt napon rekordszámú, 74 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 1786-ra emelkedett. Kórházban 2358 beteget ápolnak, közülük 255-an vannak lélegeztetőgépen.

A szomszédos Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint szombaton 425-tel 75 814-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 51 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 1435-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1298-an vannak kórházban, közülük 202-öt ápolnak intenzív osztályon.



Bár mindkét országban csökkent a napi új fertőzöttek száma, kevesebb tesztet is végeztek a hétvégén, mint a munkanapokon.