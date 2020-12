Energia

Visszatért a kikötőbe a Földközi-tengerről a földgáz után kutató egyik török hajó

"Elvégezte kutatásait" és visszatért a törökországi Antalya kikötőjébe hétfőn az Oruc Reis török földtani kutatóhajó, amely a Földközi-tenger keleti medencéjében található földgázkincsről gyűjtött adatokat - közölte a török energiaügyi és természeti erőforrásokért felelős minisztérium a Twitter-fiókján.



A lépés kevesebb mint két héttel előzi meg az Európai Tanács december 10. és 11-re kiírt brüsszeli ülését, amelyen a tagállamok vezetői a Törökország elleni lehetséges szankciók kérdését is megvitatják majd.



Az Oruc Reis augusztus 10. óta végzett energetikai feltárást a Földközi-tengeren. Bár szeptember közepén visszatért az antalyai kikötőbe, de aztán októberben ismét kifutott a tengerre. Ugyanakkor két másik török hajó továbbra is a térségben van, a Yavuz fúróhajó és a Barbaros Hayreddin Pasa földtani kutatóhajó.



Az elmúlt években több part menti ország, így Görögország, Ciprus, Törökország, Egyiptom és Izrael is szemet vetett a Földközi-tenger keleti medencéjében felfedezett, nagy kiterjedésű földgázmezőre. A törökök számos feltáró fúrást végeztek, amivel kiváltották a térség országainak haragját. Az Európai Unió állásfoglalása szerint a török kutatások sértik a nemzetközi jogot. Athén szerint az Oruc Reis olyan vizeken végez feltárást, amelyeket Görögország saját különleges gazdasági övezetének tekint.



Az Európai Unió november elején egy évvel meghosszabbította a Törökország ellen tavaly létrehozott szankciós keretrendszert, és további büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba. A 2021. november 12-ig érvényben maradó korlátozó intézkedések lehetővé teszik azoknak az embereknek és szervezeteknek a szankcionálását, akik vagy amelyek felelősek a Ciprus közelében folyó fúrási tevékenységekért, illetve korlátozó intézkedéseket helyez kilátásba a velük kapcsolatban álló emberekkel vagy szervezetekkel szemben is.