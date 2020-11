Koronavírus-járvány

Csehországban ezerre csökkent a napi fertőzések száma

Csehországban vasárnap 1074 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a szűrések, ami szeptember 20-a óta a legalacsonyabb napi esetszám és mintegy 400-zal kevesebb, mint egy hete - derült ki a legfrissebb, hétfőn reggel megjelent kimutatásokból.



Tudni kell azonban, hogy a munkaszüneti napokon a tesztek száma is mindig alacsonyabb, mint hétköznap. A vasárnapi tesztek számát hétfő este hozzák nyilvánosságra.



Az egészségügyi minisztérium statisztikája szerint vasárnap 48-an haltak meg a Covid-19 szövődményeiben, ami október közepétől a legalacsonyabb szám. A későbbi pontosítások alapján ez a szám általában megnő.



A kórházban kezelt betegek száma 4500-ra csökkent, közülük mintegy 600 személy állapotát tartják súlyosnak az orvosok. Ezek az adatok is folyamatosan csökkennek az utóbbi hetekben.



A járvány kockázati tényezője a százpontos táblázaton, amelyben minden 20 pontos sáv bizonyos óvintézkedéseknek felel meg, már hét napja 57 ponton van, ami a harmadik kockázati sávnak felel meg. Az érvényben lévő óvintézkedések azonban eddig a negyedik sávnak felelnek meg. Csütörtöktől az enyhébb, a harmadik sávnak megfelelő óvintézkedések lépnek életbe.



A kormány döntése értelmében bizonyos korlátozásokkal kinyithat az összes üzlet, vendéglő és működhetnek a szolgáltatások. Az üzletek látogatóinak számát úgy korlátozzák, hogy 15 négyzetméterre jusson egy vásárló. A vendéglők a teljes férőhelyük felét használhatják, és négy személyre van korlátozva az egy asztalnál ülők száma. A nagy bevásárlóközpontokban lévő vendéglátóipari egységek azonban továbbra is zárva maradnak, ételt csak elvitelre adhatnak ki.



Megszűnik az éjjeli kijárási tilalom, és a jelenlegi hatról ötvenre emelkedik a kültéri közösségi akciókon engedélyezett résztvevők száma. Az arcmaszkok általános használata azonban csütörtök után is érvényben marad.



Csehországban december 12-ig szükségállapot van érvényben. Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap kijelentette, hogy a kormány kérni fogja a parlamentet a szükségállapot meghosszabbítására az év végéig.