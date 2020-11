Koronavírus-járvány

A teljes zárlat után is szigorú korlátozásokkal kell számolni Ausztriában

A koronavírus-járvány miatt elrendelt teljes zárlat után is szigorú korlátozásokkal kell számolni Ausztriában - közölte Sebastian Kurz osztrák kancellár a Kleine Zeitung napilap vasárnapi számának adott interjúban.



A kancellár tompította a túlzóan optimista várakozásokat a jelenlegi zárlatot követő enyhítésekkel kapcsolatban. Továbbra is szigorú korlátozásokra lehet számítani, és a kormány nem tervez elsietett nyitást. "Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy még heteken, hónapokon át megszorítások mellett kell élnünk" - hangsúlyozta Kurz.



A cél az, hogy december 7-e után "óvatos lépésekkel" kinyithassanak az iskolák és a kereskedelmi egységek - tette hozzá. A kormány nyitási stratégiáját azonban a járványgörbe alakulása döntően befolyásolhatja.



Ezzel összefüggésben a kancellár említést tett a jövő héten kezdődő tömeges tesztelésről, amelynek célja, hogy lokalizálják a tünetmentes megbetegedéseket, és ezek felderítésével megszakítsák a fertőzési láncolatokat.



A kormányfő szerdára ígért cselekvési tervet a sípályák nyitásáról kialakult vitát illetően. Hangsúlyozta, hogy a sípályák jelenleg is zárva vannak, és bármennyire is sajnálja, a szabadidős és sporttevékenységet szolgáló létesítmények nem az elsők között fognak újra nyitni.



Mindazonáltal a kormány feltett szándéka, hogy belátható időn belül több sportot tegyen lehetővé az emberek számára, különösen, ha szabadtéri és egyéni sporttevékenységről van szó. Ami viszont biztos, hogy a sípályák esti zárása utáni összejövetelek csak a jövő téli szezonban lesznek újra engedélyezettek - tette hozzá.



Ausztriában november 17. óta van érvényben a 24 órás kijárási korlátozás, amelynek értelmében az iskolák, üzletek, éttermek, kulturális és szabadidős létesítmények zárva tartanak, csak az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és a gyógyszertárak lehetnek nyitva, mindez előreláthatóan december 6-ig tart.