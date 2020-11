Koronavírus-járvány

Enyhítik a koronavírus-terjedése elleni intézkedéseket Csehországban

Csehországban csütörtökön feloldják a koronavírusterjedése elleni óvintézkedések egy részét - jelentette be Jan Blatny egészségügyi miniszter a cseh kormány vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón.



A döntés értelmében bizonyos korlátozásokkal kinyithat az összes üzlet, vendéglő, és működhetnek a szolgáltatások. Az üzletek látogatóinak számát úgy korlátozzák, hogy 15 négyzetméterre jusson egy vásárló. A vendéglők az össze férőhelyük felét használhatják, és négy személyre kell korlátozni az egy asztalnál ülők számát. A nagy bevásárlóközpontokban lévő vendéglátóipari egységek azonban továbbra is zárva maradnak, ételt csak elvitelre adhatnak ki.



Megszűnik az éjszakai kijárási tilalom és emelkedik a kültéri közösségi rendezvényeken engedélyezett résztvevők száma a jelenlegi hatról ötvenre. Az arcmaszkok általános használata csütörtök után is érvényben marad.



A kormány döntése az iskolákat nem érinti. Az általános iskolások ugyan visszatértek az iskolapadokba, de a negyedik kockázati sávnak megfelelő óvintézkedések mellett - erősítette meg az oktatásügyi tárca.



A hagyományos karácsonyi vásárokat a kormány nem tiltotta be, de megrendezésüket nem ajánlja. Prága és néhány más nagyváros illetékesei már közölték, hogy a karácsonyi vásárokat nem rendezik meg.



Az istentiszteleteken, lakodalmakon és temetéseken ezentúl már 30 személy vehet részt.



A múzeumok és a galériák kinyithatnak, de korlátozniuk kell a látogatók számát. A mozik és a színházak továbbra is zárva maradnak.



A kormány annak alapján hozta meg döntését, hogy a járvány kockázati tényezője a százpontos skálán, amelyben minden 20 pontos sáv bizonyos óvintézkedéseknek felel meg, már hét napja 57 ponton van, ami a harmadik kockázati sávnak felel meg. Az érvényben lévő óvintézkedések azonban eddig a negyedik sávnak felelnek meg. Csütörtöktől az enyhébb, a harmadik sávnak megfelelő óvintézkedések lépnek életbe.



A szabályok szerint a hatóságok akkor változtatnak az óvintézkedésen, ha a kockázati szám egy hétig az alacsonyabb, vagy három napig a magasabb sávba kerül.



Csehországban december 12-ig szükségállapot van érvényben.