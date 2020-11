Koronavírus

Trudeau szerint a kanadaiak fele be lesz oltva jövő szeptemberre

A kormányfőt korábban számos bírálat érte, miután kijelentette, hogy a kanadaiak nem lesznek azok között, akik elsőként kapnak a vakcinából. 2020.11.28 11:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Justin Trudeau kanadai kormányfő pénteken Torontóban közölte, hogy várakozása szerint jövő szeptemberig a kanadaiak több mint fele megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást.



Trudeau a héten azt mondta, hogy Kanada várni fog a vakcinával, mert elsőként feltehetően azoknak az országoknak az állampolgárai kapnak belőle, ahol kifejlesztették. Megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Németországban tömeges oltóanyaggyártó kapacitások állnak rendelkezésre, Kanadában viszont nem.



Trudeau pénteken közölte, hogy a várakozása szerint az első védőoltások a jövő év elején érkeznek, de továbbra is nyitott kérdés, melyik hónapban kapják meg a kanadaiak az első adagokat. Hozzátette, hogy az orvosok szerint - ha minden a tervek szerint halad - a kanadaiak többségét szeptemberre be lehet oltani.



Kanadai közegészségügyi vezetők csütörtökön közölték, hogy a Pfizer és a BioNTech Covid-19 elleni vakcináját várhatóan decemberben engedélyezik, és március végéig 3 millió kanadait be lehet oltani. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA) várhatóan december 10-én dönt a Pfizer vakcinájának engedélyezéséről.



Kanada legkevesebb 20 millió adag védőoltás megvásárlásáról állapodott meg a Pfizerrel.



Trudeau közölte, hogy a 37 milliós Kanada kötötte le az egy főre számított legnagyobb vakcinamennyiséget a világon. Mint mondta, a kanadai hadsereg is részt vesz a védőoltás kiosztásában.



Kanadában 356 691 embert fertőzött meg igazoltan a SARS-CoV-2 nevű vírus, az általa okozott Covid-19-betegségbe 11 879 ember halt bele a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.