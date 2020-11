Koronavírus

Olaszországban a karácsonyi éjféli miséről egyeztet a kormány és a püspöki kar

A baloldali kormány a következő napokban készül bejelenteni a karácsony előtti időszak és az ünnepek alatti járványintézkedések ütemezését. 2020.11.27

Vitát váltottak ki a baloldali olasz kormány egyik tagjának kijelentései a december 24-i éjféli mise "arrébb tolásáról", miközben a püspöki kar megoldást keres az ünnepi szertartások és a járványintézkedések közötti összhang elérésére - írta a L'Avvenire katolikus napilap pénteken.



A L'Avvenire úgy vélte, hogy a miniszternek a csütörtök esti kormányülésről kiszivárogtatott szavainál fontosabb a kormánnyal folyó egyeztetés a december 24-én hagyományosan késő este vagy éjfélkor bemutatott mise feltételeiről.



Francesco Boccia a kormány és a tartományok közötti kapcsolatokért miniszter kijelentette, hogy katolikus vallású, de nem tartja "eretnekségnek", ha a gyermek Jézus születését ünneplő misét két órával korábban tartják meg. "Eretnekségnek az számít, ha nem vesszük figyelembe a betegeket, a nehézségek között dolgozó orvosokat, a szenvedőket" - jelentette ki Francesco Boccia.



Példának nevezte Ferenc pápát, aki húsvétkor a nagypéntek esti keresztutat a római Colosseum helyett, az üres Szent Péter téren járta végig.



A baloldali kormány a következő napokban készül bejelenteni a karácsony előtti időszak és az ünnepek alatti járványintézkedések ütemezését. A tervek között szerepel a jelenleg érvényben levő szigorú korlátozások egy részének feloldása a kereskedelem és vendéglátás részleges újranyitásával. Sajtóértesülések szerint azonban a hatóságok december 24-én éjszaka sem akarnak engedni a kijárási tilalomból, amely most este tíz órakor lép életbe. Így a késő este vagy éjfélkor kezdődő miséket korábbra kell időzíteni.



A Vatikán még nem közölte Ferenc pápa hivatalos ünnepi programjának részleteit, de szenteste a katolikus egyházfő általában 21 és 22 óra között kezdi a liturgiát a Szent Péter-bazilikában, amelyből az idén hiányozni fognak a hívők.



Erőteljesebben reagált Francesco Lollobrigida, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) párt képviselőházi frakcióvezetője, aki szerint egyetlen "miniszter sem dönthet arról, hány órakor születhet meg a gyermek Jézus". Lollobrigida szerint ostobaságra vall tréfát űzni a hitből főleg a katolikus Olaszországban, miközben a világban még sokakat üldöznek keresztény hitükért és a keresztény jelképek melletti elkötelezettségükért.



Matteo Salvini, a Liga párt vezetője közösségi oldalán nevetségesnek nevezte a miniszter kijelentéseit a karácsonyi mise arrébb helyezéséről. Salvini szerint a kormánynak komolyabb ügyekkel kellene az időt tölteni ahelyett, hogy elrontaná az ünnepeket is. A Liga és a jobbközép koalíció vezetője ezzel egy időben arra kérte az olaszokat, karácsonyra a nemzeti termékeket és az olasz kereskedelmet részesítsék előnyben.



Giuseppe Conte miniszterelnök korábban úgy nyilatkozott, az olaszok is tudják, hogy az idei karácsony "más lesz". Mértékletességre és józan észre van szükség a járvány újabb hullámának elkerülésére - jelentette ki a kormányfő.