Amerikai elnökválasztás

Trump: tömeges csalás volt, de ha az elektorok Bident választják, átadja a Fehér Házat

Tömeges csalás volt a választásokon, de ha az elektori testület Joe Biden demokrata párti jelöltet választja, akkor ő átadja a Fehér Házat - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön este azon a videokonferencián, amelyen az amerikai katonákat köszöntötte hálaadás napja alkalmából.



A telekonferencia után újságírók is kérdezhettek az elnöktől, aki egyikük kérdésére válaszolva szögezte le, hogy ha az elektorok Biden mellett döntenek, akkor természetesen elhagyja a Fehér Házat. "Ön is tudja, hogy így fogok tenni" - mondta az újságírónak.



Trump kifejtette: mivel több tagállamban egy sor kereset nyomán per zajlik, "még sok minden fog történni január 20-áig", azaz az elnöki beiktatás napjáig.



Arra a kérdésre, hogy 2024-ben indul-e az elnökválasztáson, Trump azt válaszolta, egyelőre nem kíván erről beszélni".



Az elnök elmondta: szombaton Georgiába indul kampányolni, ahol január 5-én két szenátusi pótválasztást tartanak, mert a két republikánus és a két demokrata párti jelölt között túl kicsi volt a különbség a november 3-i választásokon. Kifejtette: "az emberek nagyon csalódottak voltak, hogy meglopták őket" Georgiában azáltal, hogy a voksok újraszámlálása előtt kihirdették a végeredményt Joe Biden javára.



Pennsylvaniában egy szövetségi bíró a héten leállíttatta a választási végeredmény hitelesítését, mert helyt adott a Trump-kampány ügyvédjei perkeresetének, amelyet Pennsylvania állam, a demokrata párti kormányzó, Tom Wolf, valamint a helyi törvényhozás ellen nyújtottak be. A jogászok érvelése szerint megsértették a helyi alkotmányt azzal, hogy engedélyezték a levélszavazást. A szövetségi bíró egy nappal a végeredmény hitelesítése és a kihirdetése után állíttatta le a hitelesítési folyamatot.



Georgiában egy jobboldali szervezet nevében nyújtott be perkeresetet Sidney Powell ügyvéd, aki választási csalásokra hivatkozva az eredmény érvénytelenítését kérte.